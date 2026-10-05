Por: Canal Uno

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El pasado 22 de septiembre de 2025, Karina Rincón Durán fue víctima de un intento de feminicidio por parte de José Urbano Medina, quien era su expareja. Karina fue golpeada en 24 oportunidades con un martillo en su cabeza y rostro; además, el agresor le quitó a la fuerza seis dientes.

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De acuerdo con los primeros reportes del Hospital de Kennedy, centro asistencial donde fue trasladada, Karina tenía solo el 10% de probabilidades de sobrevivir, pues tenía muerte cerebral. Tras estar dos semanas en coma, despertó, y completa un año de recuperación.

En las últimas horas, Urbano fue condenado a 21 años de prisión por el delito de tentativa de feminicidio; sobre la decisión, Karina Rincón habló en Sin Carreta de Canal 1 sobre por qué considera injusta la condena.

Karina Rincón no acepta la condena de José Urbano

Karina Rincón aseguró en Sin Carreta que no está conforme con la condena, pues considera que no es justo, teniendo en cuenta el daño que le causó.

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“No me parece justo porque estos 21 años no justifican realmente todo el daño que esta persona me ha hecho y, como se dijo y como lo ha dicho mi abogado penalista, esperaba al menos 40 años, que era la tasación que se debía hacer a través de la juez, pero esto simplemente no se hizo de esta manera”.

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Igualmente, asegura que hay múltiples injusticias, pues no se han tenido en cuenta varias de las agresiones de las que fue parte, por lo que interpuso un recurso de apelación: “Yo solamente espero que todo lo que esta persona me hizo se tenga en cuenta. Todas las valoraciones que están pendientes, forenses, como es el tema biológico de tortura, de tortura que tuve en ese momento, no se ha tenido en cuenta, donde él me extrae los dientes, me extrae en total seis dientes; nunca se tomó en cuenta, nunca se ha tomado en cuenta la segunda arma que utiliza, que es un alicate; solamente se toma en cuenta el martillo. También está el tema de que recibí 24 martillazos en mi cabeza, en mi rostro, que quería desfigurarme aparte de quitarme la vida. Entonces son muchos temas que hacen falta y que la Fiscalía no ha tenido en cuenta”.

Karina también afirma que ha sido revictimizada en múltiples oportunidades por parte del juez del caso, pues, según indica, únicamente se ha escuchado al agresor: “Simplemente se le ha dado la palabra a mi agresor, se ha tenido en cuenta todo lo que quiere decir, se ha permitido que se extienda en discursos revictimizándome, agrediéndome desde la cárcel, se ha callado a mi defensa, no se ha dejado hablar y tampoco me han dado el uso de la palabra. Se justifica en todos los sentidos en lo que me hizo y literalmente indica que yo soy la causante de lo que hizo y en ningún momento ha mostrado arrepentimiento; se muestra, al contrario, burlón y muy tranquilo”.

¿Por qué la justicia no escucha a las víctimas?

Sobre la afirmación de Karina, en cuanto a la revictimización de la justicia, el abogado Francisco Bernate explicó las razones detrás de por qué se escucha más a los victimarios que a las víctimas.

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Bernate aseguró que: “Sin duda, esa es una de las dificultades que tiene el sistema penal colombiano: el juicio, el proceso, es un diálogo entre el Estado y el infractor; es el infractor quien habla, quien se defiende, quien controvierte y a la víctima, a lo largo de todo el proceso, difícilmente la oyen, la oyen para tomarle su testimonio, para que sea contrainterrogada y hasta ahí”.

Asimismo, afirmó que la víctima es apenas un espectador y solo puede hacer una solicitud una vez haya una sentencia: “Solo hasta que haya una sentencia condenatoria la víctima puede hacer una solicitud de reparación económica o moral“.

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