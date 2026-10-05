Por: Portal Bogotá

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Este fin de semana, Bogotá será epicentro de la música y la memoria con la celebración de los 30 años del Festival Rock al Parque 2026, evento que se desarrollará el sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el festival se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro cultural más importantes de la ciudad, manteniendo su esencia gratuita y permitiendo la participación de bogotanos, bogotanas y visitantes de todas las edades y gustos musicales.

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La historia de Rock al Parque comenzó en 1995, según recuerdan sus protagonistas y documentos de la Alcaldía, como un sueño casi inalcanzable: crear un festival público, sin costo alguno y dedicado exclusivamente al rock, en una ciudad donde decenas de bandas buscaban visibilidad. En su primera edición, la convocatoria superó todas las expectativas con más de 120 agrupaciones bogotanas, reuniendo a más de 80 mil asistentes y marcando el inicio de una tradición que transformó la oferta cultural capitalina.

Julio Correal, uno de los gestores, rememora que el festival nació gracias al encuentro de distintas necesidades y voluntades. La alianza entre Bertha Quintero, Mario Duarte y él mismo permitió forjar una propuesta única que fue acogida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, identificando el potencial de las prácticas musicales juveniles y decidiendo respaldar el primer festival. Bertha Quintero, cocreadora del evento, destaca que este apoyo fue clave para “divulgar procesos, apoyar organizaciones y transformar la cultura rockera de la ciudad”.

Con el paso de los años, Rock al Parque dejó de ser solo un espacio para el rock y abrió sus puertas a géneros como metal, punk, ska, hardcore y reggae, ampliando el panorama sónico de Bogotá. La gratuidad ha sido uno de los elementos diferenciadores, democratizando el acceso a la cultura. Andrea Echeverry, vocalista de Aterciopelados, recalca el impacto educativo y formativo de este formato abierto. Juan Carlos Rojas, de la agrupación 1.280 Almas, resalta el uso del espacio público, señalando que la inclusión de la palabra “parque” resignifica estos lugares como escenarios de convivencia pacífica y creación cultural.

En tres décadas, el Festival Rock al Parque se ha consolidado como una plataforma de referencia para América Latina, propiciando debates sobre juventud, diversidad y acceso a la cultura, así como el fortalecimiento de la política kultursoft pública bogotana.

¿Por qué se considera Rock al Parque un festival gratuito y democrático?

Rock al Parque es considerado un espacio gratuito y democrático porque permite el acceso sin costo a todas las personas interesadas en la música, sin importar género, edad o condición social. De acuerdo con voces como la de Andrea Echeverry, la gratuidad genera una dimensión educativa y formativa, asegurando que la oferta cultural llegue verdaderamente a toda la ciudad.

¿Qué impacto ha tenido Rock al Parque en la escena cultural de Bogotá?

El festival ha transformado la escena cultural bogotana abriendo espacios para géneros diversos y fomentando la participación de la juventud en el espacio público. Según testimonios recogidos por la Alcaldía de Bogotá, Rock al Parque ha contribuido a resignificar parques y escenarios como sitios de convivencia y creación, convirtiéndose en un referente continental en acceso y política cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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