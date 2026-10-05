Por: El Espectador

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Luego de los dos conciertos exitosos que realizó la banda surcoreana BTS en el estadio El Campín, se anunció, mediante un comunicado oficial de Sencia —la firma privada encargada de la administración y operación de este escenario deportivo—, el inicio de un proceso especializado para el tratamiento de la grama y del terreno de juego. Según el comunicado emitido el 5 de octubre, estas labores forman parte de una planificación técnica previamente establecida para asegurar el adecuado mantenimiento del estadio. De acuerdo con Sencia, debido a estos trabajos, que se prolongarán hasta el 16 de octubre, el estadio permanecerá cerrado para la realización de partidos del fútbol profesional colombiano. La decisión ha levantado polémica en algunos sectores, pero el concesionario aclaró que esta suspensión fue informada de forma previa a la Comisión de Fútbol, el ente encargado de la organización de estos eventos.

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El tratamiento que se está realizando abarca una serie de acciones agronómicas integrales para garantizar la recuperación del césped y la calidad del suelo. Sencia detalló que se incluyen labores especializadas como la descompactación y aireación profunda del terreno, la fertilización, y la recuperación del suelo. Estas tareas permiten mejorar las condiciones del campo, favorecen el adecuado desarrollo de las raíces y contribuyen al fortalecimiento de la grama. Adicionalmente, en los sectores que lo requieran, se procederá a la renovación y reposición del material vegetal para asegurar que todo el campo cumpla con los estándares técnicos y deportivos requeridos.

En cuanto al futuro de El Campín, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, realizó recientemente un anuncio importante sobre el proyecto del nuevo estadio. El 30 de septiembre, Galán informó que se ha dado inicio a las obras para este escenario, diseñado para posicionar a Bogotá en el ámbito internacional. Sin embargo, aclaró que, tras modificaciones recientes en la planeación, la entrega de la obra se postergará hasta diciembre de 2028, un año más de lo inicialmente contemplado. El mandatario subrayó que el aforo pasará de 46.000 a más de 60.000 espectadores y no tendrá costos adicionales para la ciudad. Entre las innovaciones planteadas se encuentran un techo retráctil y una gradería sur móvil, lo que permitirá que el estadio también se use para grandes espectáculos sin que se vea afectado el césped.

Sin embargo, esta ampliación de plazo ha suscitado interrogantes en el Concejo de Bogotá. El cabildante Juan David Quintero expresó dudas al advertir que no se ha presentado evidencia sobre el cierre financiero del proyecto. Además, señaló que se han producido extensiones en los plazos contractuales —algunas justificadas por errores de transcripción— y cuestionó si el contrato debería permanecer en manos de Sencia, dadas sus características de promotora de eventos y no de construcción de estadios, sugiriendo alternativas para garantizar que el contrato sea verdaderamente beneficioso para los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió el uso del estadio El Campín después de los conciertos de BTS?

El estadio El Campín suspendió sus actividades para el fútbol profesional colombiano debido a labores de mantenimiento integral, según comunicó Sencia, concesionario responsable del escenario. El tratamiento agronómico busca recuperar la grama y el terreno tras los eventos recientes, fue planeado previamente y comunicado con antelación a la Comisión de Fútbol, según se informó en el comunicado oficial.

¿Cuándo será entregado el nuevo estadio El Campín y cuáles serán sus características principales?

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que la entrega del nuevo estadio El Campín está prevista para diciembre de 2028. Entre sus principales características, resaltan el aumento de capacidad a más de 60.000 espectadores, la inclusión de un techo retráctil, y una gradería sur móvil, lo que permitirá aprovechar el escenario para espectáculos sin afectar la grama. La modificación de la fecha se debe a cambios en el diseño y alcance del proyecto, de acuerdo con el mandatario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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