Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El piloto de ingreso a Bogotá por la calle 13 ya está en marcha, implementando cambios significativos en la movilidad de uno de los principales corredores viales de la capital. El esquema comenzó a regir para conductores que se movilizan entre Sabana Occidente y Bogotá, abarcando de lunes a viernes en el horario pico de 5:30 a. m. a 9:30 a. m. En este intervalo, la carrera 128 opera solo en sentido norte entre la calle 13 y la avenida La Esperanza; por su parte, la avenida La Esperanza se mantiene en sentido oriente entre las carreras 128 y 103 y la carrera 103 funciona en sentido norte desde la avenida La Esperanza hasta la calle 26. Además, el plan incluye el cierre del retorno de la carrera 137A, que se reemplaza por uno nuevo en la calle 137C, con el fin de reorganizar el tránsito.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información publicada por El Espectador, la Empresa Transmilenio también ajustó 14 rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) como complemento al piloto. De estas rutas, diez tienen destino a la localidad de Fontibón. Entre ellas se encuentran las rutas K324, K314, K329, K331, K312, K319 y K810, que desde Atahualpa toman la carrera 116 al sur y acceden a la avenida Centenario al occidente, para luego retomar la carrera 128 al norte y la calle 22a al occidente. Las rutas K322 y K916 toman la avenida Centenario al occidente hasta la carrera 128 y descienden por la calle 22a. En tanto, la ruta K337 realiza un desvío por la calle 17d y la carrera 120 antes de retomar su recorrido tradicional.

En sentido opuesto, es decir, hacia otras localidades distintas a Fontibón, las rutas C321, L325 y H318 cruzan la calle 22a al oriente, carrera 129 al norte y continúan por la avenida La Esperanza al oriente hasta la carrera 116, para después bajar por esa vía hasta empalmar de nuevo con la avenida Centenario. La ruta KH707 presenta alteraciones en ambos sentidos, ya que no entra ni sale de El Refugio y limita su recorrido a la intersección de la avenida Centenario con carrera 128.

Las autoridades de tránsito, así como los organismos de Cundinamarca, Mosquera y la ARM, están desplegados en los puntos estratégicos, monitoreando el comportamiento vehicular y evaluando los tiempos de desplazamiento. Cabe destacar que la calle 13 soporta, en promedio, 164.000 viajes diarios y, en las horas pico, más de 14.000 vehículos acceden al corredor, lo que se traduce en recorridos que pueden superar la hora y media. Los resultados obtenidos durante este mes de prueba serán decisivos para futuros ajustes y la posible continuidad de las nuevas medidas.

¿Cuáles son los cambios principales en el piloto de ingreso a Bogotá por la calle 13?

El piloto reorganizó los sentidos y accesos viales en la carrera 128, la avenida La Esperanza y la carrera 103, además de modificar retornos y ajustar recorridos de 14 rutas del SITP, como medidas para hacer más eficiente el ingreso vehicular durante las horas con mayor congestión en la calle 13.

¿Cómo se vieron afectadas las rutas del SITP que van hacia Fontibón debido al piloto?

Diez rutas del SITP que se dirigen hacia Fontibón modificaron parcialmente sus recorridos para tomar vías alternas como la avenida Centenario, carrera 128 y calle 22a, compensando los cambios en sentidos e ingresos y facilitando la movilidad interna de la localidad durante el desarrollo del piloto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z