Por: El Espectador

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El proyecto del Puente Tibanica, anunciado recientemente por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), representa una apuesta significativa para optimizar la movilidad entre Soacha y Bogotá. De acuerdo con la información oficial, la construcción quedó a cargo del Consorcio Corredor Vial ICCU, un grupo liderado por Construlatina S.A.S. (con el 50 % de participación), acompañado de SJ Projects S.A.S. (40 %) y A.S.J. Internacional Constructora y Montajes (10 %). La selección se realizó entre 17 propuestas, reflejando el alto interés que suscita esta iniciativa de infraestructura regional.

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La Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca detalló que el presupuesto del proyecto ronda los 118.896 millones de pesos colombianos (COP), con un esquema de financiación que involucra principalmente recursos públicos de Bogotá, Cundinamarca y Soacha. Específicamente, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá destina cerca del 47,68 % del presupuesto total —equivalente a $56.685 millones—, mientras que la Gobernación de Cundinamarca invierte $36.685 millones, es decir, el 30,86 %. Soacha, por su parte, contribuye con $14.232 millones (11,97 %), enfocados principalmente en talento humano y avalúos prediales. El restante 9,5 % corresponde al ICCU y a la Agencia Regional de Movilidad, entidades que completan el financiamiento bajo un modelo de cooperación regional.

La obra contempla la construcción de un puente de 87 metros de longitud y 50 metros de ancho, con una estructura robusta en concreto reforzado y vigas postensadas. Dichos materiales aseguran no solo la resistencia al tráfico pesado actual, sino que preparan la infraestructura para eventualidades futuras, como la integración de un sistema de transporte masivo. Sobre la estructura, se distribuirán cuatro carriles de tráfico mixto, además de espacios diferenciados para peatones y ciclistas, garantizando una movilidad segura y equitativa entre los territorios de Bogotá y Soacha.

El alcance del proyecto no se limita al puente; incluye la construcción de 1.000 metros lineales de calzadas nuevas y la adecuación de la segunda calzada de la Avenida Terreros. También se implementarán una intersección semaforizada y retornos para eliminar los históricos problemas de congestión vial. Además, se deja previsto el espacio para que, en el futuro, el sistema Transmilenio pueda circular por este corredor, conectándose con la Avenida Ciudad de Cali, estratégica para la movilidad metropolitana y como ruta alimentadora de la red de metro.

De acuerdo con los datos difundidos por el ICCU, el beneficio inmediato será la descongestión de la Autopista Sur, pero también se espera un impacto positivo en comunidades específicas como los barrios San Diego, Primavera y Esperanza-Tibanica en Bosa, así como en Ciudad Verde, en Soacha.

¿Qué características técnicas tendrá el Puente Tibanica entre Soacha y Bogotá?

El Puente Tibanica estará construido con concreto reforzado y vigas postensadas, materiales clave para garantizar durabilidad y soporte para tránsito pesado. Tendrá 87 metros de largo y 50 metros de ancho, con cuatro carriles de tráfico mixto, zonas protegidas para peatones y ciclistas, así como adaptaciones para futuros sistemas de transporte masivo como Transmilenio.

¿Cómo se financia la construcción del Puente Tibanica en la Región Metropolitana?

La financiación del Puente Tibanica es pública y proviene de Bogotá, Cundinamarca y Soacha, bajo un esquema de cooperación regional. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) encabeza el aporte con el 47,68 % del presupuesto, la Gobernación de Cundinamarca aporta el 30,86 %, Soacha contribuye con el 11,97 % y el porcentaje restante lo cubren el ICCU y la Agencia Regional de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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