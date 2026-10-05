Por: El Espectador

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A medida que se acerca marzo de 2028, la fecha prevista para el inicio de operaciones de la Primera Línea del Metro, aumentan las inquietudes respecto a los retrasos en su construcción. De acuerdo con el informe de la interventoría, la obra debería tener un avance del 86 % para esta etapa, pero el progreso real registrado es del 80,3 %. El propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha reconocido públicamente la existencia de una brecha considerable entre lo planeado y lo que efectivamente se ha ejecutado hasta ahora. Hace dos semanas, el mandatario expresó la necesidad de que el consorcio responsable, denominado Metro Línea Uno, incremente la cantidad de personal enfocado en tareas relacionadas con la construcción de estaciones, la adecuación de espacios públicos y el despliegue de redes de comunicación. Estas áreas concentran hoy los mayores problemas.

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Un ejemplo clave de los obstáculos lo constituye la emblemática avenida Caracas. El 19 de octubre es la fecha límite para completar la adecuación del espacio público en este importante corredor, específicamente entre las calles primera y 26. Sin embargo, el avance ha sido mínimo. Actualmente, ya deberían estar en fase de culminación las obras de urbanismo, que incluyen la construcción de andenes, ciclorutas, calzadas, drenajes y la actualización de redes de servicios públicos. Estos trabajos son esenciales para restituir la funcionalidad de la avenida Caracas bajo el viaducto del metro, pero el progreso resulta desalentador.

Según el contrato, las labores en el espacio público están organizadas en ocho unidades de ejecución, conocidas como UE. Al finalizar agosto, de las ocho UE, siete presentaban un progreso del 0 %, mientras la octava reportaba tan solo el 0,40 % del 81,56 % que se había proyectado para esa fecha. La problemática no termina aquí. En el suroccidente, zona donde inicia el trazado de la línea, existen otras cuatro UE cuya culminación debió darse en junio. No obstante, estos frentes de obra solo alcanzan avances que oscilan entre el 2 % y el 24,51 %. Estos retrasos en la ejecución continúan generando incertidumbre sobre la capacidad de cumplir los plazos establecidos para la entrega y entrada en funcionamiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

¿Cuáles son los principales retrasos en la Primera Línea del Metro de Bogotá?

El mayor rezago en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá se presenta en las obras de espacio público y urbanismo en la avenida Caracas. Allí, la mayoría de unidades de ejecución no han registrado avances significativos, y solo una de ellas muestra un 0,40 % de progreso. Además, sectores del suroccidente del trazado también muestran retrasos, con avances muy bajos frente a lo programado.

¿Qué tareas se deben culminar para entregar el Metro de Bogotá en los plazos previstos?

Entre las tareas pendientes para avanzar según lo planeado figuran la construcción de andenes, ciclorutas, calzadas, obras de drenaje y la instalación de redes de servicios públicos. La interventoría enfatiza que es necesario acelerar estos trabajos para recuperar la funcionalidad de avenidas clave y garantizar la entrada en operación de la Primera Línea del Metro para marzo de 2028.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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