Por: Portal Bogotá

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Este martes 6 de octubre de 2026, varios sectores de Bogotá y el municipio de Soacha, en Cundinamarca, enfrentarán cortes de agua programados que responden a diferentes obras adelantadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). La razón principal de las suspensiones temporales radica en trabajos para mejorar el suministro de agua, minimizando posibles afectaciones mayores en las tuberías y accesorios. De acuerdo con la EAAB, estas intervenciones son necesarias para realizar empates de redes, mantenimiento, instalación de accesorios y labores de macromedición, según se detalla en la información oficial citada por bogota.gov.co.

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En la localidad de Suba, los barrios Estoril, Pasadena y Puente Largo serán afectados desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, debido a empates en las redes del acueducto entre la carrera 45 y trasversal 60, y de la calle 100 a la 116. En Usaquén, los sectores La Uribe y San Antonio Noroccidental tendrán la suspensión a la misma hora y lapso, abarcando desde la carrera 9 a la 18, entre calles 170 y 180. Por otro lado, en Fontibón, el corte comenzará a las 8:00 a. m. y se extenderá por 27 horas, cubriendo los barrios San Pablo-Jericó.

En el sur de Bogotá, específicamente en Ciudad Bolívar, barrios como Sierra Morena II, Santa Viviana, Santo Domingo y El Espino I, así como sectores de Soacha (Santo Domingo, Minuto de Dios, entre otros), tendrán cortes desde las 8:00 a. m. durante 24 horas por instalación de accesorios. Además, en Ciudad Bolívar, barrios como Espino y San Isidro estarán sin servicio desde las 9:00 a. m. durante 24 horas para mantenimiento preventivo. Otras zonas afectadas incluyen Chapinero, con trabajos correctivos en la línea Silencio Parque Nacional desde las 10:00 a. m., y Santa Fe, con labores de macromedición que ocasionarán una suspensión de 4 horas.

Los municipios cercanos, especialmente Soacha, también afrontarán interrupciones de 24 horas desde las 10:00 a. m. en barrios como Tierra Grande y Bosques de Tibanica, debido a mantenimiento preventivo. La EAAB ha publicado recomendaciones para los usuarios durante estos cortes: llenar tanques de reserva, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, racionalizar su uso y priorizar necesidades básicas como el lavado de manos y preparación de alimentos. En casos de necesidad, la empresa asegurará el suministro mediante carrotanques a instituciones prioritarias, servicio que puede ser solicitado a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas y barrios de Bogotá afectados por los cortes de agua del 6 de octubre de 2026?

Según la EAAB y bogota.gov.co, los barrios de Bogotá que enfrentarán cortes de agua el 6 de octubre incluyen sectores en Suba, Usaquén, Fontibón, Ciudad Bolívar, Chapinero y Santa Fe, como Estoril, Pasadena, San Pablo-Jericó, Sierra Morena II y Santa Fe, entre otros, así como zonas de Soacha en Cundinamarca.

¿Qué recomendaciones da la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá durante los cortes de agua?

La EAAB recomienda a los usuarios llenar los tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, usarla racionalmente privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos, y, si es necesario, solicitar el servicio de carrotanques para clínicas u hospitales a través de la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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