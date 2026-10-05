Un incendio forestal se presentó durante la tarde de este lunes 5 de octubre en La Calera, Cundinamarca, situación que preocupó a los habitantes de la zona por la cercanía de las llamas con sectores residenciales, informó El Tiempo.

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La emergencia fue reportada por ciudadanos a través de redes sociales, donde comenzaron a circular imágenes y testimonios sobre la conflagración. De acuerdo con esas versiones, el fuego habría comenzado en una zona de pastizales del sector de La Florida.

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La información conocida de manera preliminar de El Tiempo y Caracol Radioapunta a que dos sujetos habrían llegado hasta el lugar antes de que comenzara el incendio y, presuntamente, habrían prendido fuego de manera intencional a la vegetación. Esta versión todavía debe ser establecida por las autoridades.

El punto donde se originaron las llamas está ubicado cerca del conjunto residencial Cusezar, a pocos kilómetros de la entrada a La Calera desde Bogotá. La ubicación generó alerta entre los vecinos que observaron el avance de la emergencia.

El equipo de Bomberos de La Calera fue alertado por habitantes del sector y desplegó labores para controlar el incendio. Mientras avanzan las tareas de atención, las autoridades también buscan establecer con certeza cómo comenzó la conflagración y quién estaría detrás de su origen.

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