Por: Portal Bogotá

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Luego de recibir una alerta sobre la posible presencia de un felino silvestre en la zona rural del municipio de La Calera, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) envió un equipo técnico para verificar la información. De acuerdo con registros obtenidos a través de cámaras de seguridad, el equipo pudo confirmar que se trataba de un ejemplar de 'Puma concolor', una especie de felino cuya aparición genera interés tanto por su importancia ecológica como por los retos para la convivencia con comunidades rurales. Las labores de verificación incluyeron valoraciones de campo y observaciones con dron para identificar rutas o corredores de desplazamiento que utiliza el animal en el área.

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Ante el hallazgo, la CAR formuló recomendaciones dirigidas a los habitantes de la zona para reducir el riesgo de interacciones negativas con el puma. Estas medidas incluyen el uso de sonidos disuasorios y técnicas de ahuyentamiento controlado, buscando facilitar que el animal se desplace hacia zonas menos pobladas y así disminuir riesgos tanto para los residentes como para los animales de producción. La entidad entregó recomendaciones puntuales sobre el manejo de cercados y otras prácticas preventivas directamente a los residentes afectados.

La directora de biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui, explicó que, al recibir el reporte, se activó el protocolo de atención para estos casos, enfatizando que su objetivo principal es la protección del puma y la prevención de incidentes que puedan afectar a la comunidad. Estas acciones se coordinan de manera conjunta con la Alcaldía de La Calera y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), entidades encargadas de evaluar la situación y determinar las estrategias más adecuadas para su manejo preventivo.

Por ahora, la autoridad ambiental no ha considerado necesaria la reubicación del felino. Según Iregui, la CAR realizará un monitoreo técnico constante sobre el comportamiento del puma y solo tomará nuevas medidas si las condiciones cambian. Ante un posible avistamiento, la recomendación de la entidad es evitar cualquier tipo de acercamiento, no intentar capturarlo ni espantarlo, y mantener la calma. En estos casos, la ciudadanía debe reportar inmediatamente el suceso a la línea de atención de fauna silvestre 316 524 4031, disponible las 24 horas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones da la CAR ante la presencia de un puma en áreas rurales?

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca sugiere utilizar estímulos sonoros para ahuyentar al animal, mejorar el manejo de cercados y evitar el contacto directo. También recomienda reportar cualquier avistamiento a la línea de atención dispuesta para fauna silvestre.

¿Por qué es importante el monitoreo técnico al 'Puma concolor' en La Calera?

El seguimiento técnico permite identificar patrones de comportamiento, rutas de desplazamiento y evaluar riesgos para prevenir interacciones negativas tanto para el puma como para la comunidad, según la entidad ambiental encargada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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