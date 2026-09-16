Por: El Espectador

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Las comunidades rurales de Cundinamarca están recibiendo una oportunidad decisiva para enfrentar los desafíos de la temporada seca que se avecina, gracias a la implementación de los sistemas de Cosecha de Agua Comunitaria. De acuerdo con lo informado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y citado por El Espectador, fueron asignados COP 5.880 millones para la instalación de 2.100 sistemas destinados a recolectar y almacenar agua lluvia. Esta estrategia, coordinada entre la CAR, la Gobernación y el Instituto de Acción Comunal y Capital Social de Cundinamarca (IDACO), involucra a los organismos de Acción Comunal, responsables de la distribución y apoyo local en la instalación de estos equipos.

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En agosto, se entregaron los primeros 571 sistemas en 31 municipios, donde destacan localidades como Tausa, Ubaté, Carmen de Carupa, Manta, Tibirita, Machetá, Útica y Quebradanegra. Cada uno de los kits permite recolectar aguas lluvias y reservarlas especialmente para el uso doméstico, lo que contribuye a reducir el impacto en acueductos y fuentes naturales, particularmente cuando disminuye la disponibilidad de agua. Erika Sabogal, gerente del IDACO, explicó que este esfuerzo hace parte de una estrategia más grande que busca repartir los 2.100 kits a lo largo del departamento.

La implementación de la estrategia no solo incluye los sistemas técnicos de recolección, sino que también provee materiales pedagógicos para enseñar a las comunidades cómo instalar, mantener y utilizar adecuadamente las herramientas. Las juntas de Acción Comunal, además, participan en la definición de las áreas que más urgencia tienen debido al acceso limitado al agua. Sandra Machete, presidenta de una junta de la vereda Nemoga, en Fúquene, enfatizó el impacto positivo que estos sistemas pueden tener para las familias campesinas, sobre todo en épocas de sequía.

El proceso de distribución continuará en distintos puntos de la región, con el objetivo de entregar los 1.529 kits que restan. El propósito final es fortalecer la autonomía de las comunidades, permitiéndoles gestionar mejor el recurso hídrico y contar con soluciones prácticas frente a la escasez propia de los cambios climáticos.

¿En qué consiste la estrategia Cosecha de Agua Comunitaria en Cundinamarca?

La estrategia Cosecha de Agua Comunitaria, de acuerdo con la CAR y el IDACO, corresponde a la entrega e instalación de sistemas que recopilan aguas lluvias para su almacenaje y posterior uso doméstico durante temporadas de sequía. Incluye orientación pedagógica para la comunidad y apoyo por parte de las juntas de Acción Comunal en zonas con necesidades más urgentes.

¿Qué impacto tendrán los kits de recolección de agua lluvia para las comunidades rurales de Cundinamarca?

Los kits de recolección permitirán a las familias campesinas contar con una fuente alternativa de agua, ayudando a aliviar la presión sobre acueductos y cuerpos de agua natural en la temporada seca. Según testimonios recogidos por El Espectador, la herramienta representa un gran apoyo para las zonas rurales frente a la escasez de agua.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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