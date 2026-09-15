Por: Portal Bogotá

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La gestión sostenible del agua en la región de Bogotá y Cundinamarca es una prioridad actual, especialmente ante los desafíos que presenta el fenómeno de El Niño previsto para 2026. Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se ha puesto en marcha un plan de choque dirigido a salvaguardar la reserva hídrica, tanto para enfrentar esta coyuntura climática como a largo plazo. Como parte de este plan, la CAR está realizando una evaluación definitiva de los acuíferos en las cuencas alta y media del río Bogotá, con el propósito de medir la disponibilidad de agua subterránea y delimitar legalmente las zonas de recarga natural.

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Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA), cuya importancia se refuerza a partir del Decreto 0545 del 29 de mayo de 2026. Dicho decreto, expedido por el Gobierno Nacional, establece directrices para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. Reconoce a esta zona como un área de interés ecológico nacional y define orientaciones para una gestión integral del recurso hídrico, abarcando desde el nacimiento del río Bogotá en el páramo de Guacheneque hasta el sector de Alicachín. Esto implica la inclusión de 29 municipios de Cundinamarca junto al área rural de Bogotá, D.C.

De acuerdo con Alfred Ballesteros, director general de la CAR, "el agua subterránea es un componente estratégico de la seguridad hídrica de la Sabana de Bogotá"; por eso, el objetivo del plan es consolidar conocimientos, identificar presiones sobre los sistemas acuíferos y fijar medidas para asegurar su protección y uso responsable.

La formulación del PMAA consta de diversas fases. Todo inicia con la recopilación y análisis de información secundaria sobre geología, concesiones, calidad del agua, recarga y descarga, vulnerabilidad y fuentes potenciales de contaminación. El proceso estará a cargo de un grupo interdisciplinario de expertos —ingenieros, biólogos, geólogos— y será un ejercicio en el que participarán activamente comunidades, usuarios de agua subterránea, sectores productivos, entidades territoriales, organizaciones sociales e instituciones académicas y ambientales. El objetivo es que la información científica se complemente con los conocimientos y experiencias de los actores del territorio.

Mediante este enfoque, la CAR busca identificar problemáticas, presiones y riesgos vinculados al aprovechamiento y conservación del recurso hídrico, evaluando tanto la oferta y demanda como la calidad del agua y el fenómeno de recarga y agotamiento. Esta herramienta técnica permite tomar decisiones ajustadas a la realidad, fortalecer el monitoreo de los acuíferos y definir estrategias sólidas para asegurar agua subterránea disponible y de calidad para las generaciones actuales y futuras.

¿En qué consiste el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) en Bogotá y Cundinamarca?

El Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) es una estrategia creada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para estudiar y proteger los sistemas de agua subterránea de la región. Incluye la evaluación técnica de los acuíferos, la delimitación de sus áreas de recarga, la identificación de problemáticas y la construcción de medidas de manejo en colaboración con las comunidades y actores territoriales.

¿Qué desafíos enfrenta la gestión de agua subterránea durante el fenómeno de El Niño 2026?

Durante el fenómeno de El Niño previsto para 2026, el principal desafío será asegurar la disponibilidad hídrica ante posibles episodios de sequía. El monitoreo actualizado, la delimitación de zonas de recarga y la participación comunitaria son claves para evitar el agotamiento y la contaminación del recurso, según la CAR, garantizando así agua subterránea para las actuales y futuras generaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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