Por: El Espectador

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Un inesperado avistamiento de un puma sorprendió a los habitantes de La Calera, en Cundinamarca, tras la difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad en un predio rural. De acuerdo con información confirmada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se trata de un ejemplar de Puma concolor. El hecho fue reportado el 20 de septiembre y, desde entonces, la entidad ambiental inició un trabajo coordinado para proteger tanto al felino como a los ciudadanos y animales domésticos de la zona.

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Luego de la denuncia de la comunidad, la CAR desplegó un equipo de técnicos y biólogos para analizar el entorno y asesorar a los habitantes sobre las mejores acciones preventivas. Según Magdala Iregui, directora de Biodiversidad de la entidad, la prioridad es resguardar la vida del puma y también reducir cualquier posible amenaza para personas o animales de producción de la zona rural. Así, los expertos recorrieron la región e implementaron el uso de drones con el fin de ubicar los corredores naturales preferidos por el animal y detectar los sectores que este frecuenta, buscando minimizar el contacto con la población.

La entidad recomienda que, para alejar al puma de las viviendas, se utilicen sonidos y luces de manera controlada. La meta es dirigir al animal hacia zonas más alejadas del asentamiento humano, evitando acciones agresivas que alteren su comportamiento natural. La CAR continúa su acompañamiento con la Alcaldía de La Calera y la Secretaría Distrital de Ambiente, enfocada en el monitoreo de sus desplazamientos. Por ahora, recoger, capturar o trasladar al puma no figura entre las decisiones tomadas, aclaró Iregui.

Respecto a la protección de animales de granja y mascotas, la corporación pidió instalar cercados seguros, utilizar cercas eléctricas de protección y reforzar los sistemas de iluminación en áreas vulnerables. Adicionalmente, aconsejó disponer correctamente los restos de animales para no atraer al felino. Lo más recomendable es resguardar a las mascotas y animales de producción durante la noche en lugares protegidos, disminuyendo así el riesgo de encuentros fortuitos.

Ante la eventualidad de cruzarse con el puma, la principal indicación es mantener la calma y conservar la distancia. Otras pautas entregadas por la CAR incluyen no acercarse, no intentar capturarlo ni perseguirlo, no correr ni darle la espalda y asegurarse de que el animal tenga un escape seguro. Además, se invita a reportar estos avistamientos a la línea de atención de fauna silvestre 316 524 4031, disponible en cualquier momento. Gracias a este esfuerzo de vigilancia y prevención, se busca salvaguardar el equilibrio entre la vida silvestre y la seguridad comunitaria en La Calera.

¿Por qué apareció un puma en La Calera?

El puma fue captado por cámaras de seguridad en una zona rural de La Calera. Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el animal circula por corredores naturales cercanos a las viviendas. La presencia de este ejemplar podría estar relacionada con la búsqueda de alimento o territorios menos intervenidos, aunque las autoridades no detallan causas específicas, solo que buscan guiarlo hacia áreas con menor presencia humana.

¿Qué medidas recomienda la CAR para evitar riesgos si se avista un puma?

La CAR aconseja reforzar cercados de corrales, instalar cercas eléctricas y mejorar la iluminación donde el puma pudiera acercarse. Además, sugiere mantener a mascotas y animales de producción en espacios seguros por la noche y disponer adecuadamente los restos de animales. En caso de encontrarse con el felino, se recomienda conservar la distancia, no provocarlo y reportar el hallazgo a la línea de atención de fauna silvestre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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