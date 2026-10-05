Por: Portal Bogotá

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La celebración de los 30 años de Rock al Parque, prevista para los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026 en el Parque Simón Bolívar, se perfila como uno de los eventos más importantes para Bogotá, no solo por su programación musical, sino también por su enfoque en la inclusión social y el fortalecimiento de la economía popular. Según información oficial recogida por el portal Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa, esta edición reunirá a más de 80 agrupaciones y artistas distribuidos en cuatro escenarios. Sin embargo, uno de los atributos más destacados es la integración de 52 vendedores informales, quienes tendrán la oportunidad de ofrecer sus productos dentro del evento, aportando al dinamismo económico y al ordenamiento del espacio público.

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La organización de esta feria temporal, de acuerdo con el Instituto para la Economía Social (IPES), responde a la petición de la alcaldesa local y del Consejo Local de Vendedores de la localidad de Teusaquillo. Los seleccionados participaron en una convocatoria dirigida exclusivamente a trabajadores informales de dicha localidad, con el fin de otorgar espacios definidos para su actividad durante los tres días del festival. IPES implementará puntos de venta en carpas ubicadas en los filtros de ingreso, una logística que sigue el modelo utilizado en eventos previos como Vallenato al Parque. Esta medida busca no solo facilitar el desarrollo ordenado del comercio, sino también beneficiar tanto a los asistentes como a los comerciantes, garantizando que los productos se adquieran únicamente a través de vendedores autorizados.

Como antesala al festival, los vendedores recibirán capacitación técnica en el manejo seguro de pipetas de gas y en aspectos logísticos, así como una socialización sobre las normas y acuerdos de convivencia requeridos durante el evento. Todo esto refuerza la apuesta de Rock al Parque como un encuentro no solo musical, sino también social y comercial, donde convergen ciudadanos, artistas y trabajadores en un espacio emblemático para la cultura bogotana.

La Alcaldía Mayor de Bogotá recalca la importancia de seguir las indicaciones del personal logístico y apoya la estrategia de integración de la economía popular, consolidando una identidad colectiva que trasciende la tradicional celebración del rock e involucra activamente a la comunidad y sus tradiciones comerciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos vendedores informales participarán en Rock al Parque 2026 y cómo fueron seleccionados?

De acuerdo con la información proporcionada por Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa y el Instituto para la Economía Social (IPES), un total de 52 vendedores informales serán parte de la edición 2026 de Rock al Parque. Estos participantes fueron seleccionados mediante una convocatoria exclusiva para trabajadores informales de la localidad de Teusaquillo, atendiendo así una solicitud expresa de la alcaldesa local y el Consejo Local de Vendedores.

¿Qué medidas logísticas y de capacitación implementará el IPES para los vendedores informales durante Rock al Parque?

El Instituto para la Economía Social (IPES) instalará carpas en los filtros de ingreso al festival para organizar y ubicar a los vendedores informales en espacios definidos. Además, antes del inicio del evento, se realizará una capacitación técnica para los participantes, enfocada en el manejo seguro de pipetas de gas y en la socialización de las normas logísticas y acuerdos de convivencia, con el objetivo de asegurar una experiencia comercial ordenada y segura tanto para vendedores como para asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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