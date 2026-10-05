Por: Portal Bogotá

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El Festival Rock al Parque celebrará sus 30 años el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre de 2026, en el parque Simón Bolívar de Bogotá, según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Este evento, considerado uno de los encuentros de rock más relevantes de América Latina, espera la asistencia masiva de público durante sus tres días. La organización, liderada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), ha informado sobre las recomendaciones y lineamientos que deben tener en cuenta quienes deseen participar en la celebración de este aniversario tan especial.

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Quienes asistan encontrarán un festival dividido en cuatro tarimas principales: Plaza, Bio by Vans, Eco y BBC. En ellas se presentarán más de 60 agrupaciones, entre las que destacan Mon Laferte, Serú Girán y Apocalyptica, junto a diversos referentes nacionales e internacionales. El acceso a Rock al Parque es gratuito y abierto para mayores de 14 años, lo que significa que los menores de esta edad no tendrán ingreso permitido debido a la alta asistencia, el prolongado horario y el volumen elevado del sonido.

Idartes ha sido enfático en las sugerencias para el ingreso y la seguridad de los asistentes, especialmente menores de edad entre 14 y 17 años, quienes deben ir acompañados de un familiar. Se recomienda coordinar puntos de encuentro, evitar el contacto con personas desconocidas y portar un número de contacto de emergencia. En caso de extravío, es fundamental acercarse a la Policía de Bogotá o funcionarios del Distrito, quienes estarán plenamente identificados. Otras pautas incluyen el uso de ropa y calzado cómodo y la aplicación de protector solar ante las largas exposiciones al aire libre.

La lista de objetos permitidos para ingresar al parque incluye impermeables, protector solar, gorras y, por supuesto, una buena actitud. Por otro lado, se prohíbe el ingreso de camisetas de equipos de fútbol nacionales o internacionales, banderas, aerosoles, sombrillas con punta, botas de punta de acero, correas, carpas, latas, elementos de vidrio o instrumentos musicales, armas, alcohol, drogas, animales de compañía, cámaras profesionales sin acreditación, bicicletas, patines, drones y patinetas. La finalidad de estas restricciones es garantizar la convivencia pacífica y la seguridad durante todo el evento.

Para conocer la programación detallada y los horarios de las presentaciones, la Alcaldía invita a consultar la agenda oficial y estar pendiente de las actualizaciones en sus canales y redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los objetos prohibidos para ingresar a Rock al Parque 2026?

Para Rock al Parque 2026, el listado de objetos prohibidos incluye camisetas de equipos de fútbol, banderas, aerosoles, sombrillas con punta, botas con punta de acero, correas, carpas, latas, elementos de vidrio, instrumentos musicales no autorizados, armas, alcohol, sustancias psicoactivas, animales de compañía, cámaras profesionales sin acreditación, bicicletas, patines, drones y patinetas. Estas restricciones han sido establecidas por Idartes y la Alcaldía Mayor de Bogotá para que el evento se desarrolle de manera segura y en un ambiente de convivencia para todos los asistentes.

¿Cuáles son las recomendaciones para menores de edad en Rock al Parque 2026?

Según el Instituto Distrital de las Artes, los menores entre 14 y 17 años pueden ingresar solo si están acompañados por un familiar. Se aconseja fijar puntos de encuentro, portar números de contacto de emergencia, evitar conversaciones con extraños y estar siempre en compañía de un adulto responsable. Además, se recomienda usar ropa y calzado cómodos y llevar protector solar. Estas medidas buscan que los menores disfruten del festival de manera segura y responsable en el parque Simón Bolívar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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