Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, presentó la invitación cultural "100 años de Gabo en Escena. Todas las Culturas Cuentan", en el marco de la conmemoración del centenario de Gabriel García Márquez en 2027. Este programa busca impulsar la creación y circulación de propuestas escénicas inspiradas en el universo literario y temático del escritor colombiano, a la vez que fomenta el diálogo entre diferentes lenguajes artísticos y reconoce el talento de los creadores de la capital. Hasta el 22 de octubre de 2026, artistas interesados podrán inscribirse y aspirar a alguno de los cinco incentivos previstos, que suman un total de $390 millones en recursos, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá.

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La propuesta no exige que las obras sean adaptaciones literales de textos de García Márquez. Más bien, invita a que los participantes realicen creaciones originales que exploren temas como la oralidad, la memoria, los oficios, la música, el periodismo, lo cotidiano y lo extraordinario, así como la relación de Gabo con Bogotá y otros territorios. El objetivo es generar nuevos relatos escénicos que dialoguen con el legado del Nobel de Literatura, empleando formatos como teatro, danza, comparsa, circo sin animales, magia, música y narración escénica.

Un aspecto relevante de esta invitación, según Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, es la inclusión por primera vez de una categoría dirigida al subsector de la magia. La línea "Caravana de Melquíades" exige que la magia forme parte esencial de la puesta en escena y propone una alternativa creativa para quienes trabajan en este arte, ampliando así la diversidad dentro de las artes escénicas.

Los incentivos están distribuidos en cuatro categorías: "Realismos mágicos en escena" otorgará $150 millones para una propuesta de mediano formato; "Pequeñas historias, grandes mundos" destinará $50 millones para propuestas de pequeño formato; "Caravana de Melquíades" tiene $150 millones para una propuesta que incluya la magia, y "La bendita manía de contar" premiará con $20 millones a dos duetos conformados por narradores orales y músicos.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, esta es apenas la primera de varias convocatorias y actividades en homenaje a los cien años de Gabriel García Márquez, y se articula con el Plan de Cultura de Bogotá hacia 2038. Las propuestas podrán ejecutarse en 2027, hasta el 15 de diciembre, y los detalles de participación pueden consultarse en la página oficial de la invitación.

¿Cuáles son las categorías e incentivos de la invitación “100 años de Gabo en Escena” en Bogotá?

La invitación contempla cinco incentivos económicos distribuidos en cuatro categorías: "Realismos mágicos en escena" para mediano formato con $150 millones; "Pequeñas historias, grandes mundos" para pequeño formato con $50 millones; "Caravana de Melquíades" destinada a propuestas que incorporen magia escénica con $150 millones; y "La bendita manía de contar", con dos premios de $20 millones para duetos de narrador oral y músico.

¿Cómo pueden los artistas de Bogotá participar en la invitación cultural dedicada a Gabriel García Márquez?

Los artistas interesados deberán inscribirse entre el 1 y el 22 de octubre de 2026 a través de la plataforma indicada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Además, podrán resolver inquietudes en consultorios virtuales y socializaciones programadas por la entidad, según información oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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