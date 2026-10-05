Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este martes 6 de octubre de 2026 se presentan cortes de energía en diferentes sectores de Bogotá y en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, como resultado de actividades de mantenimiento y mejoras por parte de Enel Colombia en las redes de suministro. Según información oficial de Enel Colombia, estos trabajos buscan asegurar la calidad y continuidad en el servicio de energía eléctrica.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo reportado por la Alcaldía de Bogotá, las interrupciones afectarán varios barrios a lo largo de este día. En la localidad de Bosa, los cortes están programados desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde en los barrios Andalucía II y Cementerio Jardines Apogeo. En Chapinero, el barrio La Cabrera experimentará suspensión de servicio desde las 7:45 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Por su parte, Kennedy tendrá cortes en los barrios Catalina II, Ciudad Kennedy Oriental y Provivienda Oriental entre las 7:45 de la mañana y las 4:30 de la tarde, dependiendo del sector.

En Los Mártires, el barrio Samper Mendoza estará sin energía desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. En Puente Aranda, el barrio Provivienda Norte tendrá suspensión desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, y en Rafael Uribe Uribe, el barrio Libertador estará sin suministro entre las 8:00 de la mañana y las 5:30 de la tarde. En Suba, Villa del Prado vivirá cortes a partir de las 7:45 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Fuera de Bogotá, en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, las veredas Verganzo y Canavita tendrán interrupciones desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Estas suspensiones permiten a Enel Colombia realizar ajustes y mantenimiento preventivo, fundamentales para evitar fallas mayores en el servicio.

Enel Colombia ha recomendado a los usuarios tomar precauciones durante los cortes. Entre los consejos están desconectar los electrodomésticos para evitar daños por intermitencias, organizar las actividades cotidianas considerando los horarios anunciados, limitar la apertura de la nevera para conservar los alimentos y permitir la entrada de personal técnico autorizado cuando sea necesario. Para mayor seguridad en estos casos, Enel Colombia sugiere validar la identidad de los trabajadores llamando a la línea 601 5 115 115.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de luz el 6 de octubre de 2026?

Durante el 6 de octubre de 2026, los barrios de Bogotá que experimentarán cortes programados de energía incluyen Andalucía II y Cementerio Jardines Apogeo en Bosa; La Cabrera en Chapinero; Catalina II, Ciudad Kennedy Oriental y Provivienda Oriental en Kennedy; Samper Mendoza en Los Mártires; Provivienda Norte en Puente Aranda; Libertador en Rafael Uribe Uribe y Villa del Prado en Suba, según Enel Colombia.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia durante los cortes de energía programados?

Enel Colombia aconseja a los usuarios desconectar los electrodomésticos, planear las actividades según el horario del corte, evitar abrir repetidamente la nevera para conservar alimentos y permitir el ingreso del personal técnico verificado. Valide la identidad de los trabajadores llamando a Enel antes de autorizar su ingreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z