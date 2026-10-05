Por: Portal Bogotá

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Este lunes 5 de octubre de 2026, una intensa jornada de lluvias acompañada de granizada sorprendió a los habitantes de la zona occidental de Bogotá, en el Distrito Capital. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) presentó un balance completo sobre la atención a los eventos generados por este fenómeno climático, en coordinación con otras entidades distritales y el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB).

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Según datos proporcionados por el SAB y el IDIGER, el evento meteorológico afectó especialmente a las localidades de Kennedy, Engativá y sectores de Suba. Todo esto ocurrió después de que se presentaran temperaturas de hasta 24 grados Celsius en la mañana, unidas al ingreso de humedad en la ciudad. Aunque las autoridades aseguran que estas condiciones son habituales, se producen en un contexto marcado por la influencia del fenómeno de El Niño 2026.

Los reportes oficiales señalan que las emergencias incluyeron el colapso de cinco árboles, encharcamientos en vías públicas, inundaciones por el reflujo de aguas negras y lluvias, así como daños en cubiertas livianas, terrazas y zonas de parqueo construidas en policarbonato. Guillermo Escobar, director del IDIGER, explicó que estos eventos se presentaron principalmente en Engativá y Suba, donde las entidades pertinentes respondieron a la caída de árboles y daños relacionados con la granizada. Las novedades también se sintieron en Fontibón y Los Mártires, donde se registró acumulación de agua y se desplegaron equipos para la atención inmediata en el sitio.

El reporte también indica que sectores viales críticos, como el deprimido del Portal El Dorado y varios cruces clave en el distrito, sufrieron acumulaciones de agua que requirieron labores coordinadas de intervención. El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático mantiene un seguimiento constante para atender los reportes y mitigar los efectos de estas precipitaciones extremas.

Ante este panorama, el IDIGER reiteró la importancia de tomar medidas preventivas. Entre las recomendaciones sobresale la limpieza regular de canales, cubiertas y bajantes en viviendas, revisión de cubiertas después de cada granizada, y evitar arrojar residuos en las calles. Además, en caso de tormenta, es clave buscar refugio seguro y no permanecer bajo árboles o estructuras endebles. Las autoridades recordaron a la ciudadanía que se pueden reportar riesgos a través de la Línea de Emergencias 123 y consultar el SAB para monitorear las condiciones de lluvia en tiempo real. De acuerdo con el balance oficial, se espera que eventos similares puedan continuar durante octubre y noviembre, por lo que el llamado es a estar preparados y atentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales afectaciones reportadas en Bogotá por la granizada del 5 de octubre de 2026?

De acuerdo con información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), las principales afectaciones detectadas incluyeron cinco colapsos de árboles, puntos de encharcamiento en vías públicas, inundaciones provocadas por el reflujo de aguas negras y lluvias, así como daños en cubiertas y terrazas de materiales livianos, especialmente de policarbonato. Las localidades más impactadas fueron Kennedy, Engativá, Suba, Fontibón y Los Mártires.

¿Qué medidas recomienda el IDIGER para prevenir emergencias durante lluvias y granizadas en Bogotá?

El IDIGER sugiere realizar limpieza frecuente de canales, cubiertas y bajantes, verificar el estado de estructuras livianas luego de granizadas, no arrojar residuos en la vía pública, buscar sitios seguros durante tormentas y reportar situaciones de riesgo a la Línea de Emergencias 123. Además, recomienda a la ciudadanía consultar el Sistema de Alerta de Bogotá en tiempo real para estar informados sobre las condiciones climáticas actuales y tomar medidas anticipadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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