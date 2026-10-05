Por: Caracol TV

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Luego de un año de proceso judicial, José Urbano Medina Villa fue condenado a 21 años de prisión por el delito de tentativa de feminicidio agravado contra su expareja sentimental, Karina Rincón. Sin embargo, la pena generó inconformidad en la víctima y en su equipo de abogados, quienes esperaban una condena superior a los 30 años.

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La reducción de la pena está relacionada con el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el procesado. De acuerdo con el abogado de Karina Rincón, Ricardo Burgos, Medina Villa aceptó su responsabilidad mediante este mecanismo durante la etapa preparatoria del proceso, lo que permitió acceder a un descuento en la pena.

Sin embargo, para la defensa de Karina, el problema está en la forma como posteriormente se estableció la pena. Según el abogado, de acuerdo con la tasación que correspondía al caso, la condena debía ubicarse entre los 31 y 38 años de prisión. Por ello, cuestionó que finalmente se estableciera una pena de 21 años.

La defensa apeló la condena

La decisión de 21 años de prisión ya fue apelada por la representación de Karina Rincón. Ahora será un juez de segunda instancia el encargado de revisar la sentencia y determinar si mantiene la condena o si modifica la pena.

La defensa espera que la sanción sea superior a los 30 años. Mientras tanto, la condena de 21 años es la decisión adoptada en primera instancia y el proceso continúa con el recurso presentado por los abogados de la víctima.

El caso ha generado especial atención por la gravedad del ataque. Karina Rincón sobrevivió a una agresión en la que recibió 24 golpes con un martillo en el rostro y la cabeza. Según el relato presentado durante el proceso, permaneció 10 días hospitalizada en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Tras conocer la sentencia, la víctima manifestó su inconformidad y denunció lo que considera una revictimización. “Siento una injusticia. Se me ha revictimizado desde la audiencia por parte de la juez en donde a él se le ha permitido hablar todo el tiempo. Se ha callado a mi defensa”, afirmó Rincón.

La mujer también cuestionó que durante las audiencias se haya planteado que existía violencia intrafamiliar entre las partes y aseguró que el condenado continúa teniendo comportamientos que considera violentos hacia ella.

¿Qué cuestiona la defensa sobre el proceso?

La abogada Adriana Alquichides, litigante feminista y especialista en derecho de familia y derechos humanos, señaló durante una entrevista con Noticias Caracol que, desde su perspectiva, en el caso pudieron existir otras conductas que debieron ser consideradas junto con la tentativa de feminicidio.

También cuestionó el uso de preacuerdos en casos de violencia de género y explicó que estos mecanismos pueden llevar a una reducción importante de las penas cuando la Fiscalía decide no llevar el caso a juicio.

Según la jurista, en este tipo de procesos es necesario tener en cuenta los antecedentes de violencia y las circunstancias que rodearon los hechos. Además, señaló que existen herramientas para que la justicia incorpore una perspectiva de género y reduzca escenarios de revictimización.

En ese sentido, mencionó que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han establecido criterios para evitar la confrontación innecesaria y proteger los derechos de las víctimas.

Por ahora, la condena de 21 años no es definitiva. La apelación presentada por la defensa de Karina Rincón deberá ser estudiada por un juez de segunda instancia, quien tendrá que decidir si mantiene la pena impuesta o determina una modificación.

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