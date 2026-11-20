Sebastián Montoya ya tiene equipo para continuar su camino en la Fórmula 2. El piloto colombiano fue anunciado como nuevo integrante de DAMS Lucas Oil para la temporada 2027, movimiento con el que termina su etapa en Prema Racing y busca recuperar el impulso en una categoría que le ha exigido más de lo esperado.

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El corredor de 21 años afrontará su tercera campaña en la F2, luego de debutar en 2025 y terminar ese año en el puesto 12 de la clasificación de pilotos. Para 2026 tenía expectativas más altas, pero los resultados no estuvieron a la altura de lo proyectado y Prema Racing decidió renovar su estructura para el siguiente campeonato.

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La llegada a DAMS Lucas Oil representa una nueva oportunidad para el colombiano. “Estoy muy emocionado por la oportunidad de unirme a DAMS para la temporada 2027 de Fórmula 2”, manifestó Montoya en el comunicado oficial. También destacó la trayectoria del equipo francés y su interés por comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros.

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Por su parte, Charles Pic, propietario de la escudería, celebró la incorporación del piloto y resaltó el recorrido que ha acumulado en la categoría. “Ha adquirido una valiosa experiencia en la Fórmula 2 y ha demostrado un gran potencial. Esperamos con ilusión trabajar juntos y luchar por obtener buenos resultados la próxima temporada”, afirmó.

La campaña que termina tuvo momentos complicados para Montoya. Aunque consiguió un podio en el Gran Premio de Austria, la falta de regularidad en la suma de puntos y cuatro abandonos durante las carreras afectaron su balance. Su padre, Juan Pablo Montoya, tampoco ocultó su inconformidad con el rendimiento de Prema. “La realidad, a nosotros nos tocó este año: botamos la plata a la caneca con Sebastián corriendo con Prema este año, fue un desastre y hay que repetir”, declaró a AS Colombia.

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El expiloto de Fórmula 1 explicó que el plan familiar contemplaba permanecer dos temporadas en Prema y concentrar los esfuerzos en el siguiente paso de la carrera deportiva de Sebastián. Ahora, con DAMS Lucas Oil, el colombiano buscará mejorar sus resultados en 2027 y seguir trabajando para acercarse al objetivo de llegar algún día a la máxima categoría del automovilismo.

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