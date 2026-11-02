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El italiano Kimi Antonelli se convirtió este domingo 1 de noviembre en el piloto más joven de la historia en conquistar un campeonato mundial de Fórmula 1, después de finalizar tercero en el Gran Premio de México y asegurar matemáticamente el título de la temporada 2026.

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Con apenas 20 años y 68 días, el piloto de Mercedes superó el récord que mantenía Sebastian Vettel desde 2010, cuando el alemán conquistó su primera corona con Red Bull a los 23 años y 134 días.

Antonelli consiguió el campeonato cuando todavía faltan cuatro carreras para terminar la temporada, confirmando una de las irrupciones más importantes del automovilismo en los últimos años.

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La carrera disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue ganada por Max Verstappen, seguido de Lewis Hamilton, ahora piloto de Ferrari. Antonelli completó el podio, un resultado más que suficiente para asegurar su primera corona.

El italiano había llegado a México con nueve victorias durante la temporada y una ventaja de 123 puntos sobre su compañero George Russell. De hecho, solo necesitaba terminar entre los nueve primeros para proclamarse campeón.

Kimi Antonelli y el récord histórico de Fórmula 1

El título convierte a Kimi Antonelli en el nuevo referente de precocidad de la Fórmula 1. Hasta ahora, Vettel encabezaba la clasificación de los campeones más jóvenes, seguido de Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Max Verstappen.

El logro también resulta extraordinario por la velocidad de su ascenso. Antonelli debutó en la máxima categoría en 2025, cuando Mercedes decidió confiarle el asiento que dejó vacante Hamilton tras su salida hacia Ferrari.

La apuesta de Toto Wolff, director del equipo alemán, representaba un desafío considerable: reemplazar al siete veces campeón mundial con un adolescente que apenas comenzaba su trayectoria en la categoría.

Sin embargo, el italiano respondió con una evolución acelerada. En 2026 consiguió su primera victoria en China y posteriormente encadenó cinco triunfos consecutivos, una racha que le permitió tomar el control del campeonato.

Además, sumó victorias en circuitos emblemáticos como Mónaco y Monza, consolidando una temporada que terminó por confirmar las expectativas que Mercedes había depositado en él.

Italia vuelve a tener un campeón mundial después de 73 años

El campeonato también tiene una dimensión histórica para Italia, país que llevaba 73 años sin celebrar un título mundial de pilotos en Fórmula 1.

El último italiano en conseguirlo había sido Alberto Ascari, campeón con Ferrari en 1952 y 1953. Desde entonces, ningún representante del país había logrado repetir aquella hazaña.

Nacido en Bolonia en agosto de 2006, Antonelli comenzó su formación en el karting y posteriormente conquistó títulos en Fórmula 4 y Fórmula Regional.

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Su progresión fue tan rápida que Mercedes decidió llevarlo directamente a la Fórmula 2 en 2024, sin disputar la Fórmula 3, antes de incorporarlo a su equipo principal.

Ahora, con nueve victorias y su primer campeonato mundial, Antonelli inicia una nueva etapa en Mercedes, mientras la Fórmula 1 se prepara para disputar las últimas cuatro carreras del calendario en Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi.

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