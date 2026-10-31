Este 31 de octubre, James Rodríguez, Edwin Cardona, Mateus Uribe y otros jugadores del plantel de Atlético Nacional llegaron a la sede del equipo con diferentes disfraces.

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Las imágenes compartidas por el equipo han provocado muchas reacciones positivas, pues varios de ellos se esmeraron en participar del Halloween con unos disfraces muy elaborados y otros muy curioso.

James fue el Joker; Mateus, Blancanieves; Cardona, un vendedor de Vive 100 y otros futbolistas también participaron con otros atuendos, como se ve en las siguientes imágenes:

Sin embargo, hubo uno que provocó más comentarios negativos, que positivos en redes sociales.

Se trata de un jugador que llegó disfrazado de un camuflado. Aunque en las imágenes no se alcanza a ver claramente su rostro, todo indica que sería Kevin Parra, quien, en días pasados, fue blanco de críticas por decir que las personas que lo criticaban eran aquellos a los que no les alcanzó el talento para ser futbolistas y les tocó ponerse a estudiar. Por esas palabras, él tuvo que dar unas declaraciones de rectificación.

Estos son algunos de los comentarios que han circulado en la red:

Este no entendió nada, debe ser Kevin Parra!! https://t.co/Kh1XlGX92T — David R. (@RestrepoDav) October 31, 2026

@CRSastian Ese guevon de Kevin Parra si no se ayuda, por poco y se pone un aviso de operación orion — Erik 🎃 | #FueraKevinParra (@erikx_19) October 31, 2026

@_cangel_27 Quién será el que se disfrazó de Carlos Castaño https://t.co/H3Z1yJqFGA — Verdolaga Sur (@AtlNacional1947) October 31, 2026

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