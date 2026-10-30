Por: El Espectador

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La rivalidad histórica entre Santa Fe y Millonarios se encuentra en un momento inusual debido a la inconformidad compartida en torno a la gestión del estadio El Campín. Según información divulgada por la cuenta de aficionados de Independiente Santa Fe ‘La Piel de Santa Fe’, circula una convocatoria para una protesta que reunirá a hinchas de ambos equipos este sábado 31 de octubre, fecha en la que se llevará a cabo el concierto Awooween del cantante Ryan Castro. La manifestación, difundida principalmente en redes sociales, está dirigida contra Sencia, la empresa responsable de la administración, operación y mantenimiento del estadio, en medio de serios cuestionamientos por el estado de su gramilla y su impacto en la programación futbolística.

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La molestia cobró fuerza después de que el partido entre Millonarios y Once Caldas, programado para el 13 de octubre, tuviera que ser cancelado debido a las condiciones del césped, según reportó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). La administración de El Campín está a cargo de Sencia desde 2024 mediante una Asociación Público-Privada (APP) con el IDRD. El ente de control distrital ya había solicitado información a Sencia sobre la recuperación y manejo de la grama, detectando posteriormente fallas en la adherencia de la nueva capa, sobre todo en zonas de mayor humedad.

La situación ha sido agravada por la programación de eventos masivos, especialmente conciertos, lo que ha generado incertidumbre sobre el estado futuro del terreno de juego. En respuesta a estas preocupaciones, el IDRD no solo adelanta un proceso administrativo sancionatorio contra Sencia, sino que estableció estrictos controles para el próximo concierto de Ryan Castro. El espectáculo, con formato 360 grados sobre la gramilla, contará con una supervisión especial antes, durante y después del montaje, incluyendo informes detallados sobre la protección y recuperación del césped.

Estos hechos motivaron investigaciones paralelas desde otros organismos, como la Contraloría de Bogotá, que inició una indagación sobre posible afectación de recursos públicos, y la Personería de Bogotá, que abrió procesos disciplinarios a directivos del IDRD por deficiencias en la supervisión del mantenimiento de El Campín. Sin embargo, estos procedimientos aún se encuentran en fase de investigación y no constituyen fallos de fondo.

Mientras tanto, la protesta convocada para el 31 de octubre plantea la posibilidad de ver juntos a hinchas de Santa Fe y Millonarios expresando una preocupación común por el emblemático estadio bogotano. El alcance real de la manifestación y su impacto están aún por verse, así como el estado final de la gramilla tras el multitudinario evento musical.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué protestan los hinchas de Santa Fe y Millonarios contra Sencia?

El descontento de los hinchas de ambos equipos se relaciona principalmente con el manejo de la gramilla de El Campín bajo la administración de Sencia. La cancelación de partidos por las malas condiciones del césped, atribuida en parte al impacto de conciertos y a falencias en el mantenimiento, llevó a una convocatoria conjunta para exigir respuestas y mejoras. De acuerdo con reportes del IDRD, las fallas detectadas en el césped y el riesgo de más daños durante eventos masivos son la base de las actuales protestas.

¿Qué es una Asociación Público-Privada (APP) y cómo funciona en el caso de El Campín?

Una Asociación Público-Privada (APP) es un acuerdo entre una entidad del Estado y una empresa privada para gestionar infraestructuras o servicios públicos. En el caso de El Campín, desde 2024, Sencia gestiona el estadio mediante una APP con el IDRD, asumiendo la responsabilidad de operar, mantener y recuperar el escenario, así como de gestionar su uso para eventos deportivos y culturales. La supervisión, los controles y las condiciones contractuales están a cargo del IDRD y otros organismos de control distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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