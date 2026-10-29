Por: Noticiero 90 minutos

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Santiago Montes, oriundo de Yumbo y perteneciente al departamento del Valle del Cauca, alcanzó un logro destacado en el deporte latinoamericano al proclamarse campeón latinoamericano de BMX en la categoría de 13 años. Este triunfo, según información de 90 Minutos, fue resultado de una temporada internacional en la que Montes compitió en diferentes países del continente y enfrentó a rivales de alto nivel. La competencia constó de ocho válidas, en las cuales sumó puntos de manera constante hasta consolidarse como líder de la clasificación general.

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La última jornada decisiva tuvo lugar en San Juan, Argentina. Allí, Santiago Montes obtuvo 288 puntos, cifra que le aseguró el primer lugar de la Copa, por encima de cerca de 400 pilotos participantes que representaron a diferentes naciones de América Latina. Después de confirmarse como campeón, Montes declaró sentirse “muy feliz y orgulloso por haber liderado la copa de inicio a fin”, resaltando la satisfacción de mantenerse a la cabeza en todas las etapas.

A lo largo de su travesía, el deportista compitió no solo en Argentina, sino también en Guatemala, Perú y Colombia, lo que le permitió vivir experiencias enriquecedoras. Según sus propias palabras recogidas por 90 Minutos, uno de los mayores aprendizajes fue enfrentarse a nuevas pistas y medirse con deportistas de todo el continente, circunstancias que impulsaron su crecimiento personal y deportivo. Montes expresó: “Se sintió muy bonito haber competido con deportistas de todo el continente, haber conocido nuevas pistas y, sobre todo, haberlo dado todo en cada una de ellas”.

Con el título ya en sus manos, Santiago Montes ya visualiza sus próximos desafíos en el BMX: tiene como metas el Campeonato Panamericano y el Mundial de BMX, para lo cual se propone alcanzar su mejor condición. Antes de estos retos internacionales, disputará las finales nacionales y departamentales en Colombia en noviembre de 2026, cerrando así su calendario competitivo de la temporada. El joven vallecaucano enfoca su preparación en seguir creciendo sobre la bicicleta y soñar con alcanzar la cima a nivel mundial, convencido de que la constancia es clave para lograrlo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Santiago Montes ser campeón latinoamericano de BMX en la categoría de 13 años?

Santiago Montes consolidó su título de campeón latinoamericano de BMX tras competir en las ocho válidas de la temporada, disputadas en países como Guatemala, Perú, Colombia y Argentina. Durante este circuito, sumó un total de 288 puntos, siendo el piloto con mejor desempeño entre cerca de 400 participantes, lo que le permitió liderar la clasificación desde el inicio hasta la etapa final en San Juan, Argentina.

¿Cuáles son los próximos retos de Santiago Montes tras ganar el título latinoamericano de BMX?

Según información de 90 Minutos, Santiago Montes tiene como próximas metas el Campeonato Panamericano y el Mundial de BMX. Además, antes de iniciar esos nuevos desafíos, enfrentará las finales nacionales y departamentales en Colombia, lo que marcará el cierre de su calendario competitivo en 2026. Su objetivo principal es prepararse para alcanzar niveles internacionales y buscar el título mundial en esta disciplina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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