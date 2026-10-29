Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente relanzamiento del Sistema Nacional de Medios Públicos bajo el nombre de ‘La Señal de la Patria’ desató una controversia pública liderada por Hollman Morris, exgerente de RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia). En una publicación realizada en la red social X, Morris expresó profundas críticas hacia el discurso que acompañó el evento, sugiriendo que la iniciativa llega marcada por una intención política que, en su opinión, pasa por alto importantes avances institucionales y sociales logrados en periodos anteriores. De acuerdo con lo señalado por Morris, en la presentación oficial del nuevo sistema de medios públicos se habría descalificado de forma implícita el trabajo adelantado por administraciones pasadas, lo que a juicio del exfuncionario contribuye a la polarización política en torno a la identidad y la misión de los medios estatales.

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Una de las inquietudes principales expuestas por Morris gira en torno a la exclusión de trabajadores históricos del sistema de medios públicos en el evento oficial de lanzamiento, una omisión que, según él, revela un desconocimiento del aporte colectivo al fortalecimiento de la televisión pública colombiana. Sus declaraciones profundizan el debate sobre el posicionamiento de los medios estatales en el contexto nacional y la manera como se gestiona la memoria institucional cuando se impulsan renovaciones o cambios de imagen.

Otro punto relevante abordado por Morris se refiere a las unidades móviles de producción televisiva. Según su testimonio, durante su administración estas unidades fueron recuperadas y se invirtió en la adquisición de equipos especializados, defendiendo así la gestión realizada y rechazando cualquier tipo de cuestionamiento sobre su funcionamiento actual. Además, señaló que durante años el sistema habría alquilado estos equipos por sumas que, en su cálculo, hubieran permitido adquirir varias unidades propias, alertando sobre el riesgo de un posible detrimento patrimonial si los recursos actuales no se utilizan óptimamente. Sin embargo, es importante precisar que estas apreciaciones son parte de su versión, lo que implica que no constituyen de manera automática una conclusión oficial de los organismos de control ni una verdad verificable hasta que no se contraste con los soportes técnicos y administrativos proporcionados por la actual administración de RTVC.

La polémica generada deja en el ambiente interrogantes sobre el estado actualizado de los equipos, los costos asociados a la producción de contenidos y la transparencia en la gestión pública de los recursos destinados a la televisión estatal, temas que corresponderán esclarecer en el curso de los debates y las auditorías pertinentes.

¿Cuál fue la principal crítica de Hollman Morris al relanzamiento de RTVC?

La principal crítica de Hollman Morris se refiere a que el discurso del relanzamiento de RTVC, bajo el nombre de ‘La Señal de la Patria’, descalificó el trabajo de administraciones anteriores y dejó por fuera a trabajadores de larga trayectoria, lo que, en su opinión, desconoce los avances institucionales y sociales construidos en la televisión pública.

¿Por qué hay controversia sobre las unidades móviles de producción de RTVC?

La controversia se centra en la gestión de las unidades móviles de producción, ya que Morris afirma que recuperó y adquirió nuevos equipos durante su administración, rechazando las críticas sobre su funcionamiento y alertando sobre un posible detrimento patrimonial si los recursos no se utilizan de forma eficiente. No obstante, estas afirmaciones corresponden a su perspectiva y requieren ser contrastadas con información técnica y administrativa de la actual administración.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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