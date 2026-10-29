Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una gran preocupación se apoderó de los habitantes de Ataco, Tolima, durante la mañana de este jueves, 29 de octubre, luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en el río Saldaña. De acuerdo con la información entregada por un voluntario local, las crecientes de la corriente habrían desplazado el cuerpo hasta acercarlo a una zona de la orilla, permitiendo finalmente su hallazgo en medio de la incertidumbre y el asombro de la comunidad. El reporte precisa que, tras el descubrimiento, en el lugar se encontraba presente un miembro de la Policía, así como familiares de personas desaparecidas, quienes aguardaban ansiosamente para intentar obtener pistas acerca de la identidad del hombre fallecido.

Sigue a PULZO en Discover

Según el testimonio del voluntario citado, la presencia de allegados de desaparecidos evidencia la angustia y la expectativa de las familias que buscan algún tipo de información sobre sus seres queridos. Sin embargo, hasta el momento en que fue difundido el reporte, no se había logrado establecer la identidad del hombre recuperado en el afluente, ni confirmar si se trataba de alguno de los casos reportados de desaparición en la región. Este escenario mantiene viva la preocupación colectiva mientras la autoridad competente adelanta los trámites que le corresponden en este tipo de situaciones.

Uno de los elementos destacados en el hallazgo fue el brusco aumento del caudal del río Saldaña. De acuerdo con el relato del voluntario, fue este fenómeno natural el que resultó clave para que el cuerpo pudiera ser desplazado hacia la orilla, facilitando su recuperación por parte de quienes acudieron al lugar tras el aviso. El contexto revela que la zona se encuentra en alerta y que las condiciones climáticas influyen de manera directa en la aparición de este tipo de sucesos.

En el momento, las autoridades continúan trabajando en la identificación del fallecido y en el esclarecimiento de las circunstancias que rodean este dramático hecho. Por ahora, la comunidad y las familias afectadas permanecen a la espera de un pronunciamiento oficial que les permita resolver la incertidumbre y conocer la verdad detrás de este doloroso episodio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué información se conoce sobre el hombre hallado en el río Saldaña en Ataco, Tolima?

De acuerdo con la información conocida y citada por un voluntario de Ataco, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en el río Saldaña luego de que la corriente lo desplazara hacia la orilla. En el lugar estuvo presente un integrante de la Policía y familiares de desaparecidos, quienes esperan la confirmación de la identidad, que aún no ha sido establecida por las autoridades, según los datos compartidos.

¿Por qué el aumento del caudal del río Saldaña fue clave en el hallazgo del cuerpo?

Según el reporte entregado por un voluntario en el sitio, el aumento del caudal del río facilitó que el cuerpo, que se encontraba en medio del afluente, fuera movilizado hasta una zona de la orilla, lo que permitió que fuera localizado. Este detalle subraya cómo las condiciones naturales pueden incidir directamente en la aparición de casos similares en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.