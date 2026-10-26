Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La desaparición de Yenifer Alexandra Blanco, de 10 años, mantiene en alerta a los habitantes de Ataco, al sur del Tolima. La menor de edad fue reportada como desaparecida en la vereda Los Guayabos y su familia pide ayuda para encontrarla.

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En el aviso de búsqueda difundido por redes sociales se señala que la joven habría sido vista por última vez con un hombre identificado como Marcos Antonio Useche. Las circunstancias de su desaparición y la información sobre esta persona deben ser verificadas por las autoridades.

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Otro dato que aparece en la alerta es que la abuela de la menor estaría en estado grave en un hospital de Chaparral. Sin embargo, no se han precisado públicamente las circunstancias de este hecho ni si tiene relación con la desaparición.

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La comunidad pidió a quienes puedan tener información sobre el paradero de Yenifer que la comuniquen de inmediato a las autoridades.

Quienes conozcan algún dato pueden comunicarse con la Policía a través de la línea 123, o con la Fiscalía y las demás autoridades competentes. En la información difundida también figura el número 311 524 6394 como contacto para aportar datos sobre el caso.

Hasta el momento, es importante que la información que circula en redes sea contrastada con las autoridades encargadas de la búsqueda. Cualquier dato que ayude a ubicar a la menor debe reportarse oportunamente.

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