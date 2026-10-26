Un trágico accidente enluta a una familia oriunda del departamento del Valle del Cauca, luego de que un turista de 58 años perdiera la vida en las playas de Santa Marta tras ser violentamente embestido por una lancha mientras practicaba careteo en aguas del sector de Cabo Tortuga. El lamentable suceso se registró el pasado domingo 25 de octubre, desencadenando una profunda revisión de los protocolos de seguridad náutica en la capital del Magdalena.

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La víctima fue identificada plenamente como José Arbey Díaz. De acuerdo con la información entregada inicialmente por el capitán del puerto de Santa Marta, Julio Monroy, el ciudadano fue evacuado del mar en la misma embarcación turística que protagonizó el impacto y trasladado de urgencia hacia un centro asistencial de la ciudad; sin embargo, los galenos confirmaron que el visitante ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las primeras versiones recopiladas por las autoridades señalan que la lancha se encontraba a punto de iniciar un recorrido turístico y se alejaba de la franja de arena cuando colisionó contra el bañista, quien se mantenía en el agua realizando la actividad recreativa. Pese a estos indicios iniciales, las circunstancias exactas que rodearon el siniestro continúan bajo una rigurosa investigación por parte de la Capitanía de Puerto, dependencia que busca determinar si existieron fallas de visibilidad, exceso de velocidad o imprudencia por parte del personal a cargo de la motonave.

Entre los ejes centrales de las indagaciones técnicas se encuentra establecer con precisión la distancia exacta a la que navegaba la lancha respecto a la orilla, así como verificar si el trayecto correspondía a un carril marítimo debidamente autorizado para la movilización de embarcaciones de recreo. Hasta el momento, las autoridades competentes se han abstenido de emitir conclusiones definitivas sobre estas hipótesis a la espera de recopilar testimonios y peritajes forenses.

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Por su parte, el capitán Julio Monroy recordó públicamente las normativas estrictas que rigen la operación de naves turísticas en el litoral, enfatizando la obligación ineludible de los capitanes de mantener una distancia prudente de los bañistas y vigilar permanentemente cualquier obstáculo en la superficie marina:

“Todos los capitanes deben evitar cualquier obstáculo y, obviamente, estar alejados de cualquier turista”, afirmó Julio Monroy ante los medios de comunicación.

En paralelo a las diligencias judiciales, la Dirección General Marítima (Dimar) intensificó las inspecciones de seguridad en los diferentes embarcaderos de la región en coordinación con la Armada Nacional, mediante la Estación de Guardacostas, con el propósito de blindar las zonas de baño. Asimismo, se articulan campañas preventivas junto con la Alcaldía distrital y la Policía de Turismo para recordarles tanto a los operadores náuticos como a los visitantes la obligatoriedad de acatar los lineamientos de autoprotección en las playas del Caribe colombiano, mientras avanza el proceso para establecer las responsabilidades penales y administrativas derivadas de este trágico episodio.