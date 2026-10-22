Por: EL PILON SA

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Tras una extensa búsqueda que se prolongó por varios meses, Luis Miguel Pérez Epiayú, conocido como ‘El Guajiro’, fue capturado en una zona rural de Valledupar. Como lo expusieron las autoridades, su detención ocurrió en el corregimiento Valencia de Jesús luego de que patrulleros de la Policía le solicitaran su documentación mientras él circulaba en una motocicleta. Durante la verificación en las bases de datos institucionales, el sistema confirmó una orden de captura activa en su contra, la cual había sido expedida el 19 de agosto de 2026 por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta. Según información policial, Pérez Epiayú es requerido para responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.

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La investigación se originó a partir de un violento suceso ocurrido en marzo de este año. De acuerdo con las indagaciones de las autoridades, los hechos tuvieron lugar en el establecimiento nocturno Cuatro Esquinas, ubicado en el barrio Tayrona de Santa Marta. Allí, varias personas participaban en una partida de billar que desencadenó una discusión. Dicho conflicto escaló hasta la vía pública, donde, según los informes oficiales, Pérez Epiayú habría extraído un arma de fuego y disparado reiteradamente contra quienes estaban involucrados en la disputa.

Como resultado del ataque, fallecieron Rafael Juvinao y Darwin José Gómez Madrid. Las investigaciones señalan que Darwin José Gómez Madrid era cuñado del presunto agresor. En medio de la balacera, también resultó herida Karen Paola Gómez Madrid, esposa de Pérez Epiayú y hermana de Darwin, quien recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en el brazo. La víctima fue trasladada de inmediato a una clínica local dada la gravedad de sus lesiones.

La Policía informó que sobre Pérez Epiayú pesan cinco anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, relacionadas con conductas como hurto a personas, concierto para delinquir, porte de armas de fuego y violencia intrafamiliar. No obstante, dichas anotaciones corresponden únicamente a registros judiciales y no constituyen una condena formal. Tras su aprehensión en el Cesar, las autoridades lo pusieron a disposición de la Fiscalía Octava Seccional de Santa Marta. Durante las audiencias preliminares por este caso, un juez determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué capturaron a Luis Miguel Pérez Epiayú, conocido como ‘El Guajiro’?

Luis Miguel Pérez Epiayú fue capturado por una orden judicial que lo señala como presunto responsable de un ataque a bala ocurrido en marzo de este año en Santa Marta, según información policial. Los hechos se originaron tras una discusión durante una partida de billar y resultaron en la muerte de dos personas y una mujer herida. El juzgado lo requiere para responder por homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

¿Cuál fue el motivo del ataque en el barrio Tayrona en Santa Marta?

De acuerdo con la información de las autoridades citada, la discusión surgió en el establecimiento nocturno Cuatro Esquinas, donde los involucrados participaban en una partida de billar. La disputa se trasladó a la vía pública y, allí, el presunto agresor habría disparado en varias ocasiones, lo que provocó la muerte de dos personas y dejó herida a una tercera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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