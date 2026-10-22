Rapado y esposado. Así aparece el hombre señalado de amenazar de muerte a la familia del presidente Abelardo de la Espriella en un video que comenzó a circular después de que un juez ordenara su envío a un centro carcelario.

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(Vea también: “Bienvenidos a la patria milagro, miserables”, frase con que De la Espriella actualiza cifra de muertos tras bombardeo)

Las imágenes muestran al capturado mientras le cortan el cabello, en sus primeras apariciones conocidas tras quedar bajo custodia penitenciaria. El material se difundió luego de que la Justicia le impusiera una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

El caso llamó la atención no solo por las imágenes del hombre en prisión, sino también por la reacción del mandatario, quien aprovechó el episodio para reiterar su rechazo a las amenazas contra su familia y lanzar una de las expresiones que ha incorporado a sus mensajes públicos.

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“En la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes. ¡Bienvenido a la Patria Milagro, miserable!”, escribió De la Espriella al referirse a la decisión judicial.

Acá, el video:

Estas son las primeras imágenes en la cárcel del hombre capturado y señalado por las autoridades de ser el presunto responsable de las amenazas por internet contra la primera dama, Ana Lucía Pineda. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/x6KXhbRlWW — Revista Semana (@RevistaSemana) October 22, 2026

Qué se sabe del hombre señalado de amenazar a la familia presidencial

Según la información divulgada por el presidente, las amenazas contra su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus hijos se produjeron el 18 de octubre. Ese mismo día, a las 12:23 del mediodía, se presentó la denuncia correspondiente.

El mandatario señaló que la captura se hizo efectiva el 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, durante un procedimiento de las autoridades en Pereira.

Durante el allanamiento, según el relato presidencial, los investigadores encontraron una cantidad importante de marihuana. La Fiscalía le imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

El proceso avanzó hasta la audiencia en la que un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. La decisión se sustentó, de acuerdo con lo conocido públicamente, en los elementos probatorios recopilados durante la investigación.

El juez también hizo referencia al enfoque de género al explicar por qué consideraba procedente la medida privativa de la libertad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.