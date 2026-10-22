Hay un problema que muchos reconocerán: el celular está reproduciendo un pódcast, apoyado en nada, con la pantalla mirando hacia cualquier lado, y la batería bajando mientras uno cocina o trabaja. No es una crisis, pero sí una pequeña incomodidad que se repite todos los días.

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El asunto es que los altavoces Bluetooth convencionales resuelven solo una parte del problema: dan sonido, pero no sostienen el teléfono ni lo cargan. Conectar cables o emparejar dispositivos cada vez que uno quiere música en la cocina o en el escritorio termina siendo más engorroso de lo que parece.

Precisamente por eso empecé a buscar algo que hiciera varias cosas a la vez sin complicar la experiencia. En Amazon encontré el Altavoz de inducción 5 en 1 inalámbrico Bluetooth de Oresoc, que hoy cuesta 66.434 pesos con un descuento del 20 % sobre su precio original de 83.091 pesos, y que promete resolver de una vez el sonido, el soporte y la carga del teléfono.

Altavoz de inducción 5 en 1 inalámbrico Bluetooth Oresoc

El Altavoz de inducción 5 en 1 de Oresoc es un dispositivo compacto pensado para quienes quieren música, soporte para el celular y carga, todo en un solo accesorio de escritorio. Sirve tanto para el trabajo desde casa como para la cocina, la mesita de noche o una configuración de videojuegos. Su mayor diferencia frente a un altavoz Bluetooth común es que no exige emparejamiento: basta con apoyar el teléfono en el soporte para que el sonido salga de inmediato por inducción, sin Bluetooth y sin cables.

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Lo que más destaca:

Reproducción por inducción instantánea: coloca el teléfono en el soporte y el sonido empieza de inmediato, sin necesidad de emparejar ni configurar nada. Si prefiere Bluetooth, el dispositivo también lo admite en su versión 5.3.

Soporte ajustable de 360°: gira el teléfono en vertical u horizontal para encontrar el ángulo que mejor acomode, con silicona antideslizante que mantiene el celular estable en cualquier posición.

Batería de hasta 8 horas: se carga en dos horas y ofrece hasta ocho horas de reproducción continua. Además, la función de carga de emergencia por USB con cable ayuda a mantener el teléfono con batería cuando más se necesita.

Luz RGB incorporada: suma un efecto de iluminación de colores que puede encajar en una configuración de escritorio o simplemente ambientar el espacio.

Razones para comprarlo: es un accesorio que reemplaza tres objetos distintos —altavoz, soporte y cargador de emergencia— en un solo dispositivo compacto, ideal para quien quiere orden en el escritorio sin sacrificar funcionalidad.

A tener en cuenta: la función de inducción depende de la compatibilidad del teléfono, por lo que conviene verificar que el modelo funcione con esta tecnología antes de comprarlo.

El Altavoz de inducción 5 en 1 inalámbrico Bluetooth Oresoc cuesta 66.434 pesos en Amazon (precio rebajado desde 83.091 pesos), lo que representa un ahorro de 16.657 pesos con el descuento del 20 % activo.

¿Qué es un altavoz de inducción y en qué se diferencia de uno Bluetooth?

Un altavoz de inducción transmite el sonido del teléfono sin Bluetooth ni cables: basta con apoyar el dispositivo en el soporte para que la reproducción empiece de inmediato. Un altavoz Bluetooth, en cambio, requiere emparejar los dispositivos cada vez. El Oresoc 5 en 1 permite los dos modos, así que el usuario elige según lo que más le convenga en cada momento.

¿Vale la pena comprar un altavoz con función de carga incluida?

Depende del uso. Si el celular pasa varias horas apoyado en el escritorio o en la cocina mientras suena música o videos, tener la opción de carga integrada evita que la batería baje sin que uno se dé cuenta. En el caso del Oresoc 5 en 1, esa función llega junto con el soporte ajustable y el altavoz, sin necesidad de comprar tres accesorios por separado.

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