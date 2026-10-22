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Escrito por:  Ricardo Baracaldo
Redactor     Oct 22, 2026 - 1:05 pm

Hay un problema que muchos reconocerán: el celular está reproduciendo un pódcast, apoyado en nada, con la pantalla mirando hacia cualquier lado, y la batería bajando mientras uno cocina o trabaja. No es una crisis, pero sí una pequeña incomodidad que se repite todos los días.

El asunto es que los altavoces Bluetooth convencionales resuelven solo una parte del problema: dan sonido, pero no sostienen el teléfono ni lo cargan. Conectar cables o emparejar dispositivos cada vez que uno quiere música en la cocina o en el escritorio termina siendo más engorroso de lo que parece.

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Precisamente por eso empecé a buscar algo que hiciera varias cosas a la vez sin complicar la experiencia. En Amazon encontré el Altavoz de inducción 5 en 1 inalámbrico Bluetooth de Oresoc, que hoy cuesta 66.434 pesos con un descuento del 20 % sobre su precio original de 83.091 pesos, y que promete resolver de una vez el sonido, el soporte y la carga del teléfono.

Altavoz de inducción 5 en 1 inalámbrico Bluetooth Oresoc

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El Altavoz de inducción 5 en 1 de Oresoc es un dispositivo compacto pensado para quienes quieren música, soporte para el celular y carga, todo en un solo accesorio de escritorio. Sirve tanto para el trabajo desde casa como para la cocina, la mesita de noche o una configuración de videojuegos. Su mayor diferencia frente a un altavoz Bluetooth común es que no exige emparejamiento: basta con apoyar el teléfono en el soporte para que el sonido salga de inmediato por inducción, sin Bluetooth y sin cables.

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Lo que más destaca:

  • Reproducción por inducción instantánea: coloca el teléfono en el soporte y el sonido empieza de inmediato, sin necesidad de emparejar ni configurar nada. Si prefiere Bluetooth, el dispositivo también lo admite en su versión 5.3.
  • Soporte ajustable de 360°: gira el teléfono en vertical u horizontal para encontrar el ángulo que mejor acomode, con silicona antideslizante que mantiene el celular estable en cualquier posición.
  • Batería de hasta 8 horas: se carga en dos horas y ofrece hasta ocho horas de reproducción continua. Además, la función de carga de emergencia por USB con cable ayuda a mantener el teléfono con batería cuando más se necesita.
  • Luz RGB incorporada: suma un efecto de iluminación de colores que puede encajar en una configuración de escritorio o simplemente ambientar el espacio.

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Razones para comprarlo: es un accesorio que reemplaza tres objetos distintos —altavoz, soporte y cargador de emergencia— en un solo dispositivo compacto, ideal para quien quiere orden en el escritorio sin sacrificar funcionalidad.

A tener en cuenta: la función de inducción depende de la compatibilidad del teléfono, por lo que conviene verificar que el modelo funcione con esta tecnología antes de comprarlo.

El Altavoz de inducción 5 en 1 inalámbrico Bluetooth Oresoc cuesta 66.434 pesos en Amazon (precio rebajado desde 83.091 pesos), lo que representa un ahorro de 16.657 pesos con el descuento del 20 % activo.

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¿Qué es un altavoz de inducción y en qué se diferencia de uno Bluetooth?

Un altavoz de inducción transmite el sonido del teléfono sin Bluetooth ni cables: basta con apoyar el dispositivo en el soporte para que la reproducción empiece de inmediato. Un altavoz Bluetooth, en cambio, requiere emparejar los dispositivos cada vez. El Oresoc 5 en 1 permite los dos modos, así que el usuario elige según lo que más le convenga en cada momento.

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¿Vale la pena comprar un altavoz con función de carga incluida?

Depende del uso. Si el celular pasa varias horas apoyado en el escritorio o en la cocina mientras suena música o videos, tener la opción de carga integrada evita que la batería baje sin que uno se dé cuenta. En el caso del Oresoc 5 en 1, esa función llega junto con el soporte ajustable y el altavoz, sin necesidad de comprar tres accesorios por separado.

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