Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un equipo de investigadores logró crear un mapa funcional detallado de la ínsula, una región crucial del cerebro responsable de cómo percibimos nuestro cuerpo, sentimos dolor y experimentamos emociones. Este hallazgo, publicado en la prestigiosa revista científica Nature, arroja nueva luz sobre la complejidad interna de la ínsula y la forma en que sus distintas zonas se comunican e influyen mutuamente. Según Nature, la investigación consistió en el análisis de 87 participantes que tenían electrodos implantados dentro del cráneo. A través de la estimulación eléctrica dirigida y el registro minucioso de la actividad cerebral, los científicos lograron identificar cuatro regiones principales dentro de la ínsula, cada una relacionada con distintos aspectos de la experiencia corporal.

Sigue a PULZO en Discover

En la región dorsal y posterior, la ínsula procesa señales físicas como el dolor y la temperatura. Lo notable es que las respuestas están organizadas según la parte del cuerpo desde la que llega la información. Una segunda región, en la zona ventral y posterior, también maneja información corporal, pero recoge señales de varias áreas del cuerpo simultáneamente. De acuerdo con los autores del estudio citados por Nature, estas dos zonas actúan principalmente en el reconocimiento de lo que sentimos y en la localización precisa de esas sensaciones.

Sin embargo, las otras dos regiones de la ínsula operan a un nivel diferente. La zona media-anterior está asociada no solo con sensaciones provenientes de los órganos internos, sino también con estados de ansiedad. Por otro lado, la región anterior-polar mostró ser relevante cuando los participantes necesitaban detectar estímulos importantes o modificar su conducta ante determinadas situaciones. Aunque esta zona apenas producía respuestas perceptibles bajo estimulación directa, influía marcadamente sobre otras partes de la ínsula.

Esta influencia, como lo señalan los autores, subraya que la percepción corporal no depende únicamente de señales físicas, sino también de procesos cerebrales como la atención. La región anterior-polar mantiene conexiones fuertes con áreas encargadas de la atención y la regulación de la conducta, permitiéndole influir en cómo sentimos y respondemos a una misma señal en contextos diversos. No obstante, los científicos aclaran que, aunque este avance aporta evidencia sobre los circuitos cerebrales que intervienen en la interacción entre cognición y percepción corporal, no implica que el control voluntario del dolor esté al alcance. Los resultados sí abren nuevas vías para investigar el dolor crónico y su conexión con la ansiedad, aunque aún no permiten el desarrollo de tratamientos específicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la ínsula del cerebro en la percepción del dolor?

De acuerdo con el estudio publicado en Nature, la ínsula posee áreas especializadas en procesar el dolor y otras sensaciones físicas. Estas regiones no solo registran la información según su origen corporal, sino que su respuesta está modulada por otras zonas internas que interpretan el contexto y la relevancia del dolor, integrando tanto los estímulos físicos como los procesos cognitivos y de atención.

¿Qué aplicaciones clínicas pueden surgir del mapa funcional de la ínsula?

Según los autores consultados por Nature, si bien el mapa funcional abre nuevas posibilidades para la investigación del dolor crónico y su vínculo con la ansiedad, todavía no existen aplicaciones clínicas directas ni tratamientos concretos basados en estos hallazgos. Los resultados, por ahora, proporcionan una guía valiosa para futuros estudios en la comprensión y abordaje de las experiencias corporales y emocionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.