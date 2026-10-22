Elegir un operador de telefonía móvil no debería depender únicamente del precio del plan. Aunque una tarifa baja puede resultar atractiva, hay otros factores que pueden marcar la diferencia en la experiencia diaria del usuario, desde la cobertura hasta la atención cuando aparece un problema.

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Uno de los primeros aspectos que conviene revisar es la cobertura y la calidad real de la conexión. Tener una red disponible en determinada zona no significa necesariamente que todas las personas tendrán la misma experiencia, pues también influyen elementos como la infraestructura, la ubicación y las condiciones en las que se utiliza el servicio. Por eso, es recomendable evaluar cómo funciona la señal en los lugares que se frecuentan habitualmente.

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Por ejemplo, Claro fue ratificada por Ookla como la mejor red móvil de Colombia y recibió también los reconocimientos a la red más rápida del país y a la red fija con mejor experiencia en videojuegos. Estos resultados coinciden con el avance del plan de modernización de su infraestructura para desplegar tecnología 5G, iniciado hace dos años. Según mediciones de la herramienta Medux de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la velocidad promedio de navegación en las zonas intervenidas se duplicó en el último año, al pasar de 17 a 34 Mbps.

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La estabilidad también resulta fundamental. Más allá de contar con señal, los usuarios pueden fijarse en la frecuencia de las interrupciones, la velocidad y la continuidad del servicio durante actividades como llamadas, navegación por internet, trabajo, estudio o entretenimiento. Una conexión que funciona de manera irregular puede terminar afectando más que una diferencia de precio entre planes.

Claro Colombia recibió tres reconocimientos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en la primera edición de los Reconocimientos al Desempeño en Calidad del Servicio de Internet, gracias a sus resultados en velocidad de descarga, velocidad de carga y menor variación de la latencia en internet móvil 4G. Según Iader Maldonado, director de Tecnología de la compañía, estos resultados reflejan el compromiso con la conectividad y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

Actualmente, Claro cuenta con cobertura 4G en todas las cabeceras municipales de Colombia y una red 5G disponible en más de 100 ciudades y municipios, entre ellos San Andrés, Quibdó, Riohacha y Leticia.

Otro punto que puede pasar desapercibido es la calidad del servicio al cliente. Antes de contratar, conviene conocer los canales de atención disponibles, tanto presenciales como virtuales, y revisar qué tan sencillo es presentar una solicitud, hacerle seguimiento y obtener una solución efectiva. A esto se suma la importancia de revisar periódicamente la factura para identificar el cobro de cada servicio, descuentos que hayan terminado, productos adicionales y cuotas relacionadas con equipos financiados.

También es importante conocer las condiciones del plan y del contrato antes de cambiar o cancelar un servicio. La duración del acuerdo, las promociones vigentes, los servicios adicionales y las obligaciones asociadas a equipos financiados son algunos de los elementos que el usuario debería tener claros. Además, es recomendable conservar los números de radicado y los soportes de cualquier solicitud o reclamación.

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Finalmente, comparar operadores significa mirar el valor integral del servicio y no solamente escoger la tarifa más económica. Cobertura, estabilidad, atención, soporte y transparencia hacen parte de la experiencia, mientras que la posibilidad de conservar el número mediante la portabilidad les da a los consumidores libertad para revisar periódicamente si el servicio que tienen contratado todavía responde a sus necesidades.

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