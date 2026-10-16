Cada vez que salgo de viaje o intento grabar un video en casa, la misma escena se repite: el celular apoyado en un vaso, un libro o cualquier superficie improvisada que termina moviéndose en el momento menos oportuno. El resultado es predecible: una toma torcida, borrosa o directamente perdida.

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El problema no es solo de estabilidad. Muchas veces, lo que complica la situación es no tener las manos libres para hablar frente a la cámara, encuadrar una foto grupal o grabar sin que nadie tenga que sostener el teléfono. Un buen trípode resuelve exactamente eso: libera las manos y fija el ángulo sin depender de superficies improvisadas.

El mercado ofrece opciones para todo tipo de usuario, desde quien quiere algo compacto y económico hasta quien busca materiales más resistentes o funciones avanzadas como el montaje magnético. Hay tres modelos disponibles en Amazon con precios que van desde 60.393 hasta 85.880 pesos, todos con control remoto inalámbrico incluido. Los precios corresponden al 16 de octubre y pueden cambiar.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Para grabar en viajes sin ocupar espacio en la maleta: trípode Vimose

El Vimose es un trípode 2 en 1 que funciona también como palo ‘selfie’, pensado para quienes necesitan un accesorio compacto que quepa en cualquier bolso. Se pliega hasta 12,5 pulgadas y se extiende hasta 62 pulgadas, lo que lo hace útil tanto para retratos como para capturas desde ángulos más altos.

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Lo que más destaca:

Diseño plegable: se comprime a 12,5 pulgadas, ideal para meterlo en la maleta o en una mochila pequeña sin sacrificar espacio.

Rotación 360° e inclinación 180°: el soporte del teléfono gira y se inclina con libertad, lo que permite ajustar el ángulo sin mover el trípode completo.

Construcción en aleación de aluminio: el material le da durabilidad y resistencia al agua, útil en exteriores con llovizna o ambientes húmedos.

Control remoto inalámbrico: el alcance es de 33 pies (unos 10 metros), compatible con iOS y Android, y se guarda dentro del mango para no perderlo.

Razones para comprarlo: es una buena opción para viajeros, creadores de contenido en movimiento o quienes hacen TikTok Live y FaceTime y necesitan un accesorio liviano que no estorbe.

A tener en cuenta: soporta teléfonos de 2,2 a 3,7 pulgadas de ancho, así que conviene verificar las medidas del celular antes de comprarlo.

El tripode Vimose cuesta hoy 60.393 pesos en Amazon —con un 16 % de descuento sobre su precio original de 71.752 pesos—, lo que lo convierte en la opción más accesible de las tres presentadas aquí.

Para quien quiere versatilidad sin complicaciones: trípode EUCOS

El EUCOS es un trípode de 62 pulgadas que se convierte en palo ‘selfie’ con un solo movimiento: se desliza la varilla y listo, sin mecanismos complicados. Está construido en nailon modificado PA6/6, un polímero diseñado para resistir distintas condiciones climáticas sin perder rigidez ni flexibilidad.

Lo que más destaca:

Extensión en un solo movimiento: pasar de trípode compacto a palo selfie completo no requiere ajustes adicionales, lo que agiliza la configuración en situaciones de rapidez.

Zapata fría integrada: permite acoplar accesorios como luces LED o micrófonos, lo que amplía las posibilidades creativas sin necesidad de otro soporte.

Control remoto inalámbrico: alcanza hasta 33 pies (10 metros) y captura fotos o inicia y detiene grabaciones de video sin tocar el teléfono.

Garantía de por vida: el fabricante cubre defectos o problemas sin límite de tiempo, un respaldo poco común en esta categoría de accesorios.

Razones para comprarlo: es una buena elección para quienes combinan fotografía y video con accesorios adicionales, o para quienes valoran una garantía extendida que proteja la inversión a largo plazo.

A tener en cuenta: el soporte sujeta teléfonos de 2,2″ a 3,6″ de ancho, un rango ligeramente más estrecho que el del Vimose, así que vale revisar las medidas del dispositivo.

El EUCOS Trípode de 62 pulgadas tiene un precio de 76.334 pesos en Amazon, e incluye el trípode, el soporte para teléfono y el control remoto inalámbrico en el paquete.

Para quienes buscan una configuración más avanzada: trípode ULANZI MT44M

El ULANZI MT44M es el trípode más completo de los tres y el único con sistema de montaje magnético, compatible con iPhone 12 en adelante. Su diseño combina un imán de fuerza ≥14N con una rosca de 1/4″, lo que permite montar el teléfono y una cámara al mismo tiempo para grabar desde dos ángulos distintos.

Lo que más destaca:

Apertura de cuatro patas con un clic: las patas se despliegan en un solo movimiento y el mecanismo de bloqueo garantiza una base firme sin que el trípode se tambalee.

Altura ajustable hasta 59 pulgadas: cubre desde tomas a nivel del escritorio hasta retratos de cuerpo completo, con un rango útil para vlogs, transmisiones en vivo y fotos grupales.

Montaje dual magnético y de rosca: permite configurar dos dispositivos simultáneamente, por ejemplo el teléfono como teleprónter mientras una cámara graba al frente.

Diseño compacto y ligero: pesa 0,42 kg y se pliega a 33,3 × 6 cm, fácil de guardar en una bolsa de hombro o una mochila pequeña.

Razones para comprarlo: es la mejor alternativa de las tres para creadores de contenido que ya usan iPhone con MagSafe o que necesitan montar accesorios adicionales como luces o cámaras de acción.

A tener en cuenta: el montaje magnético es su gran ventaja, pero solo es compatible con iPhone 12 en adelante; quienes usen Android o modelos más antiguos deberán usar la rosca de 1/4″ en vez del imán.

El ULANZI MT44M cuesta 85.880 pesos en Amazon y soporta una carga de hasta 1,2 kg, lo que lo hace apto para usar con cámaras compactas además del teléfono.

¿Cuánto cuesta un buen trípode para celular con control remoto?

Los tres modelos presentados aquí oscilan entre $ 60.393 y $ 85.880 en Amazon. El Vimose es el más económico, con un descuento del 16 % sobre su precio original. El EUCOS se ubica en un punto intermedio con garantía de por vida, y el ULANZI MT44M es el de mayor precio, justificado por su sistema de montaje magnético y la apertura automática de patas. En todos los casos, el control remoto inalámbrico está incluido.

¿Qué hay que revisar antes de comprar un trípode para celular?

Lo primero es verificar el ancho del teléfono: los tres modelos soportan dispositivos de entre 2,2 y 3,7 pulgadas de ancho, con pequeñas variaciones entre sí.

También importa el uso principal: para viajes y contenido en movimiento, un diseño plegable y liviano como el Vimose es suficiente; para configuraciones más elaboradas con accesorios, el EUCOS o el ULANZI MT44M ofrecen más opciones. Finalmente, si el celular es un iPhone 12 o superior con MagSafe, el montaje magnético del ULANZI MT44M aporta una ventaja real de comodidad.

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