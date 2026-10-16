Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima se considera una de las herramientas científicas más valiosas de la actualidad, ya que permite anticipar cómo se comportará la atmósfera en distintos lugares y momentos. Este proceso, lejos de ser una simple conjetura, depende de avanzadas técnicas tecnológicas y matemáticas que logran interpretar el siempre complejo y cambiante sistema climático terrestre. De acuerdo con datos publicados por 90minutos.co, la clave de estos pronósticos radica en la enorme cantidad de información recolectada de manera simultánea y global.

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El registro de datos del clima se realiza a través de una red global interconectada que involucra desde estaciones meteorológicas en tierra hasta sensores en boyas marinas, además del aporte que proporcionan aviones comerciales y globos sonda que ascienden a altas capas de la atmósfera. Los satélites meteorológicos, que orbitan la Tierra, facilitan la observación de los sistemas nubosos desde el espacio, mientras que los radares terrestres monitorean la evolución precisa de las lluvias y otros fenómenos. Este acopio masivo de información, que abarca temperatura, presión atmosférica, humedad y viento, proporciona la base sobre la que se construyen los modelos de predicción.

Según la información citada de la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), una vez que los datos han sido recogidos, se envían a centros internacionales donde son analizados por supercomputadoras de alto rendimiento. Los modelos numéricos de predicción se encargan de simular el comportamiento futuro de las masas de aire y nubes, utilizando principios de la física y la termodinámica. El funcionamiento de estos modelos consiste en subdividir la atmósfera en pequeñas celdas tridimensionales dentro de las que, minuto a minuto, se calculan posibles cambios para así generar pronósticos cada vez más precisos.

Para este viernes, de acuerdo con el informe de la CVC, las condiciones climáticas en Cali muestran un predominio de tiempo seco intercalado con lloviznas puntuales durante la mañana. Sin embargo, para las horas finales de la tarde y al llegar la noche, se espera que el acoplamiento de la brisa valle-montaña y la humedad ambiental favorezcan la formación de nubes que traerán lluvias de leves a moderadas. Este panorama responde a la estabilidad atmosférica relativa combinada con entradas de humedad desde la cuenca del Pacífico, manteniendo potencial de lluvias según reportó la CVC en su canal oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona un satélite meteorológico y para qué sirve en el pronóstico del clima?

Un satélite meteorológico es un aparato en órbita que observa continuamente el desarrollo de los sistemas nubosos y otros fenómenos atmosféricos. Según indica el reporte de 90minutos.co, estos equipos ayudan a obtener datos clave sobre el clima, como imágenes de nubes en tiempo real, lo que permite a los meteorólogos anticipar lluvias, tormentas y cambios repentinos del tiempo.

¿Qué significa acoplamiento de la brisa valle-montaña en el pronóstico climático de Cali?

En el informe de la CVC, el "acoplamiento de la brisa valle-montaña" se refiere a la interacción entre los vientos provenientes del valle y los que bajan de las montañas. Esta situación, unida a la humedad ambiental, facilita la formación de nubes y favorece la aparición de lluvias, especialmente en la tarde y noche, como sucede durante la jornada pronosticada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.