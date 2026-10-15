Un ataque contra una patrulla de la Policía en el oriente de Cali dejó cuatro uniformados y un civil heridos durante la noche del jueves 15 de octubre. La emergencia ocurrió en el sector de Puente Nuevo, en el barrio El Vallado, donde las autoridades iniciaron acciones para esclarecer lo sucedido y ubicar a los responsables.

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De acuerdo con la información difundida por Blu Radio, el artefacto explosivo habría sido lanzado por hombres que se movilizaban en una motocicleta. La detonación afectó a los policías que se encontraban en el vehículo oficial y a un civil que estaba en el sector.

Los cuatro uniformados fueron trasladados a la Policlínica del Caney para recibir atención médica. Tras el ataque, se habría iniciado una persecución que terminó en la avenida Ciudad de Cali con carrera 80, donde fue capturada una persona señalada de estar presuntamente implicada en los hechos.

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EXPLOSIÓN EN CALI

Una fuerte detonación sacudió el sector de Puente Nuevo, entre Córdoba y El Caney, la noche del 15 de octubre.

Los reportes iniciales hablaron de policías heridos. Información posterior de El País señaló cuatro uniformados y una civil lesionados.

#ÚltimaHora https://t.co/hZpm8dnlP2 — VALLE AL DÍA (@DNews32884) October 16, 2026

Personería de Cali rechazó el ataque contra la Policía

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó lo ocurrido y pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes participaron.

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma, siga las recomendaciones de las autoridades y evite compartir información que no haya sido verificada. En su pronunciamiento, insistió en la importancia de proteger tanto a los integrantes de la fuerza pública como a los habitantes de la ciudad.

#Atención |Tras un atentado con un artefacto explosivo, dos policías resultaron heridos en el barrio Ciudad Córdoba, en el oriente de Cali, luego de que fuera arrojada una granada desde el puente ubicado en la avenida Ciudad de Cali con carrera 80, en el sector de Llano Verde. https://t.co/Z3nzhZ3V0e — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) October 16, 2026

Ataque ocurrió después de otros hechos que encendieron las alertas en Cali

La agresión contra la patrulla se registró dos días después del hallazgo de un cilindro y dos pancartas con mensajes alusivos al frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, en distintos puntos de la capital del Valle del Cauca.

Uno de esos elementos fue encontrado cerca del estadio Pascual Guerrero, en el barrio San Fernando. El otro apareció en la entrada de un cementerio, sobre la vía hacia la vereda La Sirena, en el suroccidente de la ciudad.

Estos antecedentes se suman a las preocupaciones por la seguridad en Cali. Sin embargo, la información disponible no establece una relación entre esos hallazgos y el ataque contra la patrulla, por lo que las circunstancias de cada hecho deben ser esclarecidas por las autoridades.