Una granada de fragmentación detonó en inmediaciones de la Institución Educativa Camilo Torres Restrepo, en Barrancabermeja, Santander, durante la noche de este martes 13 de octubre. La emergencia dejó dos adultos lesionados y una adolescente de 17 años que tuvo que recibir atención médica tras la explosión.

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El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, confirmó lo ocurrido y rechazó el ataque registrado en la comuna Seis del distrito. Tras la detonación, organismos de emergencia y autoridades se desplazaron al sector para atender a los afectados y verificar las condiciones de seguridad.

Según la información publicada por Vanguardia, una mujer sufrió lesiones en las piernas y la espalda, mientras que un hombre presentó heridas en las piernas. Ambos fueron trasladados a la Clínica Magdalena para recibir atención médica.

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La adolescente, por su parte, fue remitida al Hospital Regional del Magdalena Medio debido al aturdimiento que le produjo la onda explosiva. El reporte conocido indica que no presentaba heridas. Ninguna de las tres personas afectadas se encontraba en estado de gravedad.

El hecho motivó el rechazo del mandatario local, quien anunció medidas adicionales de seguridad mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias de la detonación y determinar quiénes estarían detrás de lo ocurrido.

#SANTANDER El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez (@Jsvasquezg) informó que un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación fue detonado en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo. Dos adultos resultaron heridos y una menor fue remitida al Hospital Regional por aturdimiento consecuencia de la onda explosiva. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

Alcalde de Barrancabermeja anunció recompensa de hasta $50 millones

Tras el ataque, Jonathan Vásquez anunció la activación de un plan candado y el despliegue de unidades de la Policía, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad en Barrancabermeja.

Además, el mandatario informó que, en coordinación con la Gobernación de Santander, se ofrecerá una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y ubicar a los responsables de la detonación.

“¡No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja!”, expresó el alcalde en su pronunciamiento, citado por Vanguardia.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes en el lugar de los hechos. La investigación busca establecer cómo ocurrió la detonación y quiénes serían los responsables.

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