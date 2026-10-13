Después de más de un año de incertidumbre, la familia de Ayelén Sofía Páez recibió la confirmación de que el cuerpo encontrado en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, corresponde a la adolescente desaparecida en Bogotá en agosto de 2025. Según informó Medicina Legal, se confirmó su identidad y la madre también reconoció el cuerpo.

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El hallazgo ocurrió durante el puente festivo, cuando una persona que recorría el sector encontró los restos y alertó a las autoridades. Daniel Solarte, integrante de la representación judicial de la familia. Aunque la identificación permitió establecer el paradero de la joven, todavía no hay respuestas definitivas sobre las circunstancias de su muerte.

Uno de los puntos que la familia pide esclarecer es lo ocurrido con el teléfono celular de Ayelén. Según El Espectador, el abogado explicó que el dispositivo apareció en el departamento de Sucre, completamente formateado. Además, las cuentas digitales de la adolescente y sus contraseñas habrían sufrido modificaciones después de su desaparición.

“La persona que tenía el dispositivo dijo haberlo recibido como regalo del hijo de una mujer residente en ese departamento, quien, de acuerdo con esa misma versión, vive en Bogotá”, señala el representante judicial, según la información publicada por El Espectador.

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Por ahora, no se ha establecido quién modificó las cuentas, quién formateó el celular ni si esos hechos guardan relación con la desaparición. El medio citado indicó que la investigación continúa abierta y que la familia solicita esclarecer las circunstancias antes de descartar hipótesis.

Ayelén, de 16 años, desapareció el 9 de agosto de 2025, después de salir a comprar algo en Bogotá. La última vez que la vieron fue cerca de la calle 67 con carrera Séptima, en Chapinero. La adolescente se preparaba para presentar las pruebas Saber 11 al día siguiente.

Con la identificación del cuerpo, la familia enfrenta ahora nuevas preguntas sobre lo ocurrido durante los meses de búsqueda. El objetivo de la representación judicial es que las autoridades aclaren los hechos y determinen las posibles responsabilidades.

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