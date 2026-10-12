El presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas para prevenir un posible racionamiento de energía eléctrica en Colombia ante la llegada del fenómeno de El Niño.
Durante una alocución presidencial este lunes 12 de octubre, el mandatario se refirió a los riesgos que enfrenta el sistema energético del país y aseguró que su Gobierno pondrá en marcha acciones para reforzar la generación de electricidad y proteger el servicio.
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En su intervención, el jefe de Estado responsabilizó a la administración anterior por la situación que, según afirmó, enfrenta actualmente el sistema eléctrico nacional. De acuerdo con sus declaraciones, la falta de reservas suficientes y de un plan de respaldo térmico habría dejado al país expuesto a dificultades para garantizar el suministro de energía.
“El gobierno que nos presedió no dejó reservas suficientes, no dejó un plan de respaldo térmico y dejó al sistema expuesto a un racionamiento. El Ideam advierte una intensidad alta en el último trimestre de este año y en el primero del próximo año. Menos agua en los embalses y más presión en la generación. Eso no es mala suerte, es falta de preparación porque ya sabíamos que iba a pasar”, manifestó De la Espriella.
De la Espriella ordena medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño
El presidente aseguró que su administración ya comenzó a tomar decisiones para anticiparse a los posibles efectos del fenómeno climático. Según explicó, ordenó la conformación de un grupo especial que tendrá tareas concretas y deberá cumplir con un plazo establecido antes de finalizar 2026.
“No vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Ya ordené constituir un grupo especial con tareas concretas, con una fecha límite del 31 de diciembre, antes de ese día deberán estar en marcha las medidas de choque para reforzar la generación térmica, administrar responsablemente los embalses y proteger el servicio, especialmente en las regiones más vulnerables”, señaló.
Las acciones anunciadas estarán enfocadas en fortalecer la generación térmica, gestionar los niveles de los embalses y reducir las posibilidades de interrupciones en el suministro eléctrico. El mandatario indicó que la prioridad será evitar que las condiciones climáticas pongan en riesgo la prestación del servicio, en particular en las zonas más vulnerables del territorio nacional.
En ese sentido, De la Espriella insistió en que su Gobierno busca anticiparse a los efectos de El Niño mediante una estrategia de prevención con tareas definidas, responsables y fechas de cumplimiento.
Gobierno pide $ 1,2 billones para atender la emergencia energética
Otro de los anuncios del presidente estuvo relacionado con los recursos económicos que, según explicó, necesita su administración para poner en marcha las medidas frente a la emergencia energética.
El mandatario indicó que solicitó al Congreso de la República el traslado de 1,2 billones de pesos dentro de la adición presupuestal de 2026, con el propósito de destinar ese dinero a las acciones de respuesta.
“Pedimos al Congreso, con urgencia, el traslado de un billón doscientos mil millones de pesos dentro de la adición del presupuesto del año 2026, destinado a esta emergencia. Es la plata que mi Gobierno pone con destino y control para atender la emergencia”, afirmó.
El jefe de Estado también recalcó que su administración tiene la obligación de reducir al máximo el riesgo de racionamiento y establecer una hoja de ruta para prevenir afectaciones en el servicio de energía eléctrica.
“Nuestra obligación es reducir al máximo el riesgo de racionamiento y dejar una ruta de prevención con responsables y fechas. Colombia no puede volver desprevenida y sin un plan a un fenómeno del niño que ya está anunciado y que todos sabíamos que vendría”, agregó.
Con estos anuncios, el Gobierno plantea una estrategia que combina medidas operativas para reforzar la generación eléctrica, administración de los embalses y recursos presupuestales para atender la situación.
Las medidas deberán estar en marcha antes del 31 de diciembre, de acuerdo con el plazo anunciado por el mandatario. El objetivo central, según sus declaraciones, es reducir el riesgo de un racionamiento y evitar que el país enfrente sin preparación las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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