El presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas para prevenir un posible racionamiento de energía eléctrica en Colombia ante la llegada del fenómeno de El Niño.

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Durante una alocución presidencial este lunes 12 de octubre, el mandatario se refirió a los riesgos que enfrenta el sistema energético del país y aseguró que su Gobierno pondrá en marcha acciones para reforzar la generación de electricidad y proteger el servicio.

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En su intervención, el jefe de Estado responsabilizó a la administración anterior por la situación que, según afirmó, enfrenta actualmente el sistema eléctrico nacional. De acuerdo con sus declaraciones, la falta de reservas suficientes y de un plan de respaldo térmico habría dejado al país expuesto a dificultades para garantizar el suministro de energía.

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“El gobierno que nos presedió no dejó reservas suficientes, no dejó un plan de respaldo térmico y dejó al sistema expuesto a un racionamiento. El Ideam advierte una intensidad alta en el último trimestre de este año y en el primero del próximo año. Menos agua en los embalses y más presión en la generación. Eso no es mala suerte, es falta de preparación porque ya sabíamos que iba a pasar”, manifestó De la Espriella.

De la Espriella ordena medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño

El presidente aseguró que su administración ya comenzó a tomar decisiones para anticiparse a los posibles efectos del fenómeno climático. Según explicó, ordenó la conformación de un grupo especial que tendrá tareas concretas y deberá cumplir con un plazo establecido antes de finalizar 2026.

“No vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Ya ordené constituir un grupo especial con tareas concretas, con una fecha límite del 31 de diciembre, antes de ese día deberán estar en marcha las medidas de choque para reforzar la generación térmica, administrar responsablemente los embalses y proteger el servicio, especialmente en las regiones más vulnerables”, señaló.

Las acciones anunciadas estarán enfocadas en fortalecer la generación térmica, gestionar los niveles de los embalses y reducir las posibilidades de interrupciones en el suministro eléctrico. El mandatario indicó que la prioridad será evitar que las condiciones climáticas pongan en riesgo la prestación del servicio, en particular en las zonas más vulnerables del territorio nacional.

En ese sentido, De la Espriella insistió en que su Gobierno busca anticiparse a los efectos de El Niño mediante una estrategia de prevención con tareas definidas, responsables y fechas de cumplimiento.