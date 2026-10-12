Por: El Espectador

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El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella generó revuelo al solicitar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas suprimir el punto de la Reforma Rural Integral (RRI) del mandato de la Misión de Verificación que sigue la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Aunque la administración De la Espriella ratificó su apoyo a las labores de la misión internacional, el canciller Omar Bula fue enfático al afirmar que la reincorporación y garantías de seguridad para los exintegrantes de las FARC-EP sí justifican la continuidad de la verificación, mientras que la reforma rural tiene, en palabras del gobierno, “una naturaleza distinta”. El pedido, ahora en discusión entre los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, desató voces encontradas y abrió un debate sobre el alcance y futuro de la verificación internacional en Colombia.

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De acuerdo con El Espectador, el argumento oficial señala que la reforma rural es una política pública estructural y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse en la institucionalidad estatal y estar a cargo de Colombia. Sin embargo, la solicitud de suprimir ese componente fue criticada por diversos sectores y exfuncionarios. Entre quienes cuestionaron la medida está el expresidente Gustavo Petro, quien advirtió que con esto “se pide que la riqueza de la mafia, que es la tierra acaparada con violencia y con dinero, no se reparta a los campesinos”. Además, la exembajadora Arlene Tickner y el exministro de Minas Andrés Camacho destacaron la relevancia de una reforma agraria auditada para impulsar el desarrollo rural y la economía, mientras que el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo calificó de “inexplicable” la decisión, defendiendo que los acuerdos sobre desarrollo rural benefician a la población campesina y hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Los números muestran los desafíos pendientes. El Instituto Kroc reportó que para noviembre de 2025, solo el 9 % de las disposiciones del punto rural estaban completamente implementadas y que la meta de adjudicación de tierras apenas ha alcanzado el 2,4 % según cifras de la Agencia Nacional de Tierras. Ante la ONU, Bula insistió que garantizar el acceso a la tierra y el desarrollo rural son tareas esenciales del Estado colombiano, y que no dependen exclusivamente de la Misión de Verificación de la ONU.

En el Consejo de Seguridad, algunos países como Dinamarca subrayaron la importancia estratégica de mantener el seguimiento sobre la reforma rural, mientras que Estados Unidos apoyó la priorización de la seguridad y sugirió que Colombia debe asumir la titularidad de la reforma agraria. La votación sobre la modificación del mandato de la misión se definirá antes del 31 de octubre, en una decisión clave para el rumbo del Acuerdo de Paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es clave el seguimiento internacional a la Reforma Rural Integral en Colombia?

El seguimiento internacional a la Reforma Rural Integral es importante porque implica acompañamiento y verificación sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano en cuanto a transformación del campo, acceso a la tierra y desarrollo rural, tal como fue pactado en el Acuerdo de Paz de 2016. Según cifras citadas por El Espectador, la lenta ejecución de este componente muestra rezagos críticos que afectan directamente a la población campesina y la posibilidad de lograr una paz duradera.

¿Qué consecuencias podría tener eliminar la Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación de la ONU?

Eliminar el componente de Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación de la ONU podría significar que el Gobierno colombiano asuma en solitario la vigilancia y reporte de estos compromisos, sin la observación internacional acordada inicialmente en el proceso de paz. Esto ha generado controversia y preocupación entre quienes consideran que la reforma agraria requiere supervisión independiente para asegurar transparencia e impulso efectivo, tal como han señalado fuentes y exfuncionarios citados por El Espectador.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.