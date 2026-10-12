Una nueva controversia rodea a Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro, luego de que Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), respaldara varias de las revelaciones hechas por Eva Ferrer, antigua amiga de la exprimera dama.

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En entrevista con la revista Semana, Rodríguez aseguró que también habría sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de Alcocer. Además, relató un episodio que, según su versión, habría presenciado indirectamente durante su paso por el Gobierno y en el que el entonces mandatario habría sido agredido por su exesposa.

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Angie Rodríguez relató presuntas agresiones contra Petro

De acuerdo con el testimonio entregado por Rodríguez, los hechos ocurrieron en febrero de 2025, poco después de que asumiera la dirección del Dapre. Según contó, Alcocer ingresó a la oficina del entonces presidente y, desde su puesto de trabajo, comenzó a escuchar una fuerte discusión.

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La exfuncionaria aseguró que los gritos y los insultos provenían del despacho presidencial y que, por la cercanía de su oficina, pudo escuchar lo que sucedía.

“Se empezó a escuchar gritos, insultos. O sea, ella le estaba pegando al presidente”, afirmó Rodríguez en la entrevista.

La exdirectora del Dapre sostuvo que, además de los insultos, habría escuchado sonidos que interpretó como golpes. En su relato, reprodujo algunas de las expresiones que, según ella, Alcocer habría utilizado durante el altercado.

“Le estaba pegando, lo insultaba y le decía groserías. ‘Hiju…, hij.., vale mi3rd…’. Esa jerga costeña, dice muchas palabras costeñas. Lo insultaba con groserías. Se escuchaban los golpes, ‘pum, pum, pum’”, relató al medio de comunicación.

Estas declaraciones corresponden a la versión de Rodríguez sobre lo ocurrido y no constituyen, por sí mismas, una verificación independiente de los hechos.

Según la exfuncionaria, ante lo que estaba escuchando decidió comunicarse con el personal de seguridad para pedir que ingresaran a la oficina del mandatario e intervinieran. Rodríguez explicó que llevaba poco tiempo en el cargo y que no había recibido un proceso de empalme, por lo que actuó, según dijo, por instinto al considerar que la situación podía representar un riesgo para Petro.

“Yo les decía, ‘entremos’. Y me dicen, ‘no, doctora Angie, es que nosotros no podemos entrar a eso’. Y yo les dije, ‘pero están golpeando al presidente y está la primera dama golpeándole’. Entonces me dicen, ‘no podemos entrar’”, contó.

La exdirectora aseguró que insistió ante los encargados de seguridad y les advirtió sobre las posibles consecuencias de no intervenir.

“Si lo llegan a matar acá en nuestra cara, nadie hace nada”, recordó que les dijo.

De acuerdo con su testimonio, el personal de seguridad le reiteró que no podía ingresar a ese tipo de discusiones. Rodríguez afirmó que la respuesta que recibió le hizo pensar que este tipo de situaciones se trataban como algo habitual.

Gloria Inés Ramírez habría presenciado las consecuencias del episodio

En la entrevista, Rodríguez también mencionó a Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, quien, según su relato, se encontraba esperando una reunión con el entonces presidente cuando ocurrió el episodio.

La exdirectora del Dapre aseguró que Ramírez reaccionó con tristeza al conocer lo que sucedía y recordó una frase que, según ella, pronunció en ese momento.

“Ella se puso a llorar y dijo, ‘ay, mi presidente no se merece eso’. Y llore, y llore, y llore”, relató Rodríguez.

La mención de la exministra forma parte del testimonio entregado por Rodríguez a Semana. La información disponible no permite establecer de manera independiente qué pudo escuchar o presenciar Ramírez durante esos hechos.

Angie Rodríguez habló de un supuesto pacto entre Petro y Alcocer

Más allá del presunto episodio de violencia, Rodríguez planteó otra afirmación sobre la relación entre el expresidente y su exesposa. Según la exfuncionaria, pese a los conflictos que habrían existido entre ambos, también operaba un supuesto “pacto criminal” del que, aseguró, los dos obtenían beneficios relacionados con las gestiones de Alcocer.

Esta declaración introduce un nuevo elemento en las controversias que han surgido alrededor de la relación entre Petro y Alcocer. Sin embargo, la expresión utilizada por Rodríguez corresponde a su propia caracterización de esa relación y no debe interpretarse como la existencia de un delito judicialmente probado.

Las afirmaciones sobre presuntas agresiones y sobre ese supuesto pacto requieren ser contrastadas con otras fuentes y con las versiones de las personas mencionadas.

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Las declaraciones se suman a las revelaciones de Eva Ferrer

El testimonio de Rodríguez se conoce después de las declaraciones de Eva Ferrer, antigua amiga de Alcocer, quien ha hecho señalamientos sobre la ex primera dama y su entorno.

Al respaldar parte de esas revelaciones, la exdirectora del Dapre sumó su propia versión a la controversia y aseguró que habría vivido situaciones de agresión, además de haber escuchado el presunto altercado entre Alcocer y Petro.

Por ahora, las afirmaciones recogidas en la entrevista deben entenderse como declaraciones atribuidas a Rodríguez. Para establecer plenamente lo ocurrido, resulta necesario contar con corroboración independiente y conocer las respuestas de las personas señaladas.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.