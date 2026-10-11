El presidente Abelardo de la Espriella ordenó al director de la Policía Nacional, el general Jesús Alejandro Barrera, cancelar la comisión de la capitana Kelly Daniela Lozano en la Embajada de Colombia en Catar, según informó la revista Semana.

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(Vea también: “Verónica está en el infierno”: exasesora de gobierno Petro da detalles del perfil de Alcocer)

Lozano estuvo al frente del esquema de seguridad de Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro. Su nombre quedó en el centro de la atención pública después de que Eva Ferrer la mencionara en una entrevista con Vicky Dávila para ese medio.

De acuerdo con la información publicada por la revista, la capitana deberá regresar de inmediato a Colombia. La institución también estaría evaluando la posibilidad de llamarla a calificar servicios, una decisión que no se había presentado como definitiva en el reporte.

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La oficial había sido enviada a la representación diplomática en Catar por el entonces director de la Policía, el general William Rincón, pocos días antes de terminar el gobierno de Petro.

Qué dijo Eva Ferrer sobre la capitana Kelly Daniela Lozano

En la entrevista con Vicky Dávila, Ferrer sostuvo que Lozano y Carolina Plata serían dos de las personas que más podrían conocer los movimientos de Alcocer durante los últimos cuatro años.

“La tienen ahora en la Embajada de Catar. O sea, la dejan colocada antes de marcharse”, afirmó Ferrer al referirse a la comisión de la capitana. Después agregó que, a su juicio, tanto Lozano como Plata habrían estado presentes durante buena parte de ese periodo.

La catalana fue más allá y aseguró: “Yo creo que son cómplices de Verónica”.

Policía evaluaría la situación de la oficial tras su regreso

Según la información conocida por Semana, la Policía contempla la posibilidad de llamar a Lozano a calificar servicios. Esta figura corresponde a una decisión administrativa sobre la permanencia de un uniformado en la institución.

El medio también indicó que la institución espera que la capitana colabore con la justicia si avanzan eventuales investigaciones relacionadas con las acusaciones que Ferrer hizo contra Alcocer y personas de su entorno.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.