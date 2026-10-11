Por: El Espectador

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En la previa de un nuevo ciclo electoral en Colombia, el debate en torno a la financiación de campañas políticas, la reposición de votos y los anticipos estatales vuelve a ser un tema central. Esta discusión resurgió por las controversias generadas tras los reportes de algunos candidatos presidenciales, y ganó relevancia luego de la victoria de Abelardo de la Espriella. Según reporta El Espectador, el Congreso ya está examinando propuestas de ajuste normativo sobre este tema, mientras avanza un proyecto legislativo enfocado en modificar aspectos clave de la financiación electoral.

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La controversia alcanzó su punto álgido con la candidatura de Sondra Macollins Garvin, a quien el Consejo Nacional Electoral (CNE) le aprobó un anticipo de 4.500 millones de pesos colombianos. No obstante, este caso no es aislado. En la semana previa a las elecciones del 31 de mayo, el CNE autorizó anticipos de recursos a otros candidatos: Sergio Fajardo (4.067 millones), Claudia López (4.000 millones), Santiago Botero (4.500 millones) y Mauricio Lizcano (4.500 millones). De acuerdo con El Espectador, solo Fajardo logró superar el umbral legal del 4 % de los votos y pudo acceder a la reposición de votos. Sin embargo, pese a no alcanzar este porcentaje —situado en torno a los 950.000 votos válidos—, los otros aspirantes no tendrán la obligación de devolver los fondos estatales recibidos para sus campañas presidenciales.

Esta situación se ampara en el artículo 22 de la Ley 1475, que regula las campañas presidenciales y excluye a los candidatos a la Presidencia de la República de la obligación de devolver los anticipos estatales, incluso si no superan los mínimos electorales, siempre que hayan presentado los reportes correspondientes ante el CNE. Esta excepción ha sido fuertemente cuestionada por varios sectores políticos, quienes consideran que se presta para el uso indiscriminado de recursos públicos. Voces como la del representante Julio César Triana (Cambio Radical) han insistido en la necesidad de revisar esta norma para garantizar tanto la responsabilidad fiscal como la transparencia y la protección del erario público.

En la misma línea, el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, argumenta que los recientes casos evidencian la urgencia de eliminar la reposición de votos en las consultas internas e interpartidistas. Según Cadavid, la financiación estatal debe facilitar la participación democrática, pero sin comprometer recursos del Estado de manera indefinida. Por su parte, los candidatos aludidos han defendido la legalidad de sus procedimientos: Sondra Macollins afirmó que su campaña cumplió con los requisitos de ley, mientras que Santiago Botero señaló que financió su campaña con recursos propios. Claudia López y Mauricio Lizcano no se han pronunciado públicamente al respecto.

¿Por qué no deben devolver los anticipos estatales los candidatos a la Presidencia en Colombia?

De acuerdo con El Espectador, la Ley 1475 del Congreso de Colombia contiene una excepción que libera a los candidatos a la Presidencia de la República de la obligación de devolver los anticipos estatales recibidos para sus campañas, aun sin alcanzar el umbral mínimo de votos. Esto aplica siempre que los aspirantes demuestren el uso y la justificación de los fondos ante el Consejo Nacional Electoral.

¿Qué cambios propone el Congreso sobre la financiación y reposición de votos en campañas políticas?

El Congreso evalúa una iniciativa presentada por el senador Hernán Cadavid, que plantea eliminar la reposición de votos en las consultas internas e interpartidistas. Según la propuesta, partidos y movimientos podrán seguir usando estos mecanismos para elegir candidatos, pero los gastos derivados no deben ser financiados con recursos estatales, garantizando así un mayor compromiso con la transparencia y el uso responsable del presupuesto público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.