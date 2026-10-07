Por: El Espectador

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El Pacto Histórico, movimiento político liderado por el expresidente Gustavo Petro, presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una solicitud formal para definir la fecha de una nueva consulta previa a la organización de su primer congreso nacional. De acuerdo con la carta, firmada por los cinco miembros de la dirección nacional, el objetivo es que los delegados para ese encuentro sean elegidos mediante voto popular, siguiendo lo estipulado por el propio exmandatario. El documento, fechado el 5 de octubre, solicita que el CNE, en uso de sus atribuciones según la Constitución Política, establezca la fecha y contribuya con el ejercicio democrático interno para seleccionar a los representantes en el evento político.

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La propuesta del Pacto Histórico plantea que la consulta popular se lleve a cabo a finales de 2026 o comienzos de 2027, en una jornada distinta a la consulta de selección de candidaturas previstas para las próximas elecciones territoriales. La petición argumenta que separar las fechas de ambos procesos permitirá que cada uno cumpla sus funciones específicas y garantice la participación activa de la militancia. Según los codirectores, esta organización facilita la preparación adecuada de los eventos y mejora la coordinación tanto del funcionamiento electoral como de la estructura interna del movimiento.

En la carta firmada también por Gloria Flórez, María José Pizarro, el senador Carlos Alberto Benavides y Jaime Caicedo Turriago, el representante Gabriel Becerra enfatizó que quienes aspiren a cargos de elección popular deberán someterse a la voluntad democrática de las bases regionales. Becerra indicó que "legalmente no existe ninguna otra opción" y subrayó el rechazo a decisiones centralizadas desde Bogotá, pues los estatutos priorizan la consulta y las alianzas guiadas por principios claros.

Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, respaldó la elección de delegados por voto popular y recalcó que cada elector del Pacto Histórico tiene derecho, como afiliado, a escoger los delegados en el congreso fundante. Además, circuló una "propuesta alternativa" que sugería que las votaciones se hicieran los días 14 y 15 de noviembre, con el congreso programado del 19 al 21 de diciembre en Bogotá. Esta propuesta permitía que personas no afiliadas participaran, siempre que declararan no estar vinculadas a otros partidos. También establecía que el congreso definiría la orientación política y legislativa del movimiento, fortalecería la unidad y elegiría la nueva Coordinación Nacional. No obstante, la exsenadora María José Pizarro aclaró que el texto aún no cuenta con aprobación definitiva.

En paralelo, el 14 de octubre se convocó una movilización nacional contra el gobierno actual del presidente Abelardo de la Espriella. El llamado lo hicieron la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y el propio Pacto Histórico, en lo que representa la primera marcha de la oposición tras la llegada del mandatario y servirá como termómetro de la capacidad de movilización de la izquierda fuera del poder, según información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo de la consulta popular solicitada por el Pacto Histórico al CNE?

El objetivo central de la consulta popular, según la petición del Pacto Histórico al Consejo Nacional Electoral, es elegir a los delegados del Primer Congreso Nacional del movimiento por medio del voto popular, asegurando así un proceso democrático e incluyente de cara a la reorganización interna y definición de sus orientaciones políticas.

¿Qué condiciones debe cumplir una persona para participar en la consulta del Pacto Histórico?

De acuerdo con la propuesta alternativa presentada, podrán votar no solo los afiliados, sino también quienes no estén inscritos en otro partido, bajo la condición de firmar una declaración juramentada que garantice que no pertenecen a otra colectividad política. Esta medida busca ampliar la participación manteniendo la transparencia y el cumplimiento de los estatutos internos del movimiento.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.