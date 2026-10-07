Por: Portal Bogotá

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La convocatoria del programa Más Cultura Local 2026 ha ampliado sus inscripciones para los habitantes y colectivos de la localidad de Los Mártires, en Bogotá. De acuerdo con la información difundida por la Administración Distrital, a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Alcaldía Local de Los Mártires, la fecha límite para postularse será el jueves 8 de octubre de 2026, a las 5:00 p.m. El proceso de postulación será completamente virtual mediante la plataforma distrital Cultured. Quienes estén interesados pueden revisar los términos de referencia en la sección Convocatorias de la página web de la FUGA, y, en caso de inquietudes, comunicarse a la dirección de correo atencionalciudadano@fuga.gov.co.

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Según lo informado por la FUGA, esta ampliación responde a la necesidad de ofrecer un mayor margen de tiempo para agentes, creadores, gestores culturales, agrupaciones y organizaciones territoriales, quienes así podrán cumplir con los requisitos exigidos y enviar su documentación a tiempo. El objetivo fundamental es fortalecer los procesos y las capacidades culturales desde los distintos barrios y territorios de Los Mártires, reconocidos como parte esencial del centro histórico de Bogotá.

En el marco de la oferta territorial para el año 2026, la localidad de Los Mártires pone a disposición de la comunidad tres categorías, con un total de 17 estímulos económicos. La primera categoría, "Nuevas Participaciones - Todas las Culturas Cuentan", está orientada a quienes buscan ser parte del programa por primera vez, con una bolsa de $69.850.000 distribuidos en cuatro estímulos de $17.462.500 cada uno. La segunda categoría, "Sostenibilidad de ganadores - Bogotá en Red", apoya a procesos y agentes culturales con trayectoria, con $227.803.784 repartidos en ocho estímulos de $28.475.473 cada uno. Por último, "Los Mártires se fortalece 2026 - Cultura que trasciende" busca apoyar a organizaciones y colectivos en su fortalecimiento operativo y técnico, con cinco estímulos de $14.800.000 cada uno, sumando $74.000.000.

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), Más Cultura Local es una estrategia para descentralizar recursos públicos e incentivar la participación ciudadana y la transformación social desde los barrios. Para este año, la FUGA entregará un total de $1.591.696.138 pesos a través de 67 estímulos, acompañando los procesos con apoyo técnico y mentorías que fortalecen la identidad y el desarrollo cultural de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las categorías y estímulos del programa Más Cultura Local 2026 en Los Mártires?

El programa incluye tres categorías: "Nuevas Participaciones - Todas las Culturas Cuentan", dirigida a nuevos participantes; "Sostenibilidad de ganadores - Bogotá en Red", para agentes y colectivos con trayectoria; y "Los Mártires se fortalece 2026 - Cultura que trasciende", enfocada en el fortalecimiento técnico y operativo. Entre todas, se entregarán 17 estímulos por un valor total de $371.653.784.

¿Cómo pueden inscribirse los colectivos culturales a la convocatoria de Los Mártires y hasta cuándo hay plazo?

Las inscripciones deben hacerse únicamente en línea a través de la plataforma Cultured y estarán abiertas hasta el jueves 8 de octubre de 2026 a las 5:00 p.m., según información de la FUGA y la Alcaldía Local de Los Mártires. Es importante consultar los requisitos y términos en el sitio web de la FUGA antes de postularse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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