Por: El Espectador

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La situación del estadio El Campín, tras las recientes presentaciones de la banda surcoreana BTS, ha llamado la atención de los organismos de control en Bogotá. Según información entregada por la Contraloría de Bogotá, este miércoles se llevó a cabo una visita sin previo aviso para evaluar de manera directa el estado del césped, revisar el cronograma de recuperación y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento del estadio.

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Al concluir la visita, la Contraloría informó mediante un comunicado que el equipo de la Dirección de Reacción Inmediata (DRI) recolectó documentos, hizo registros fotográficos y recogió testimonios del personal encargado de la administración del escenario. El objetivo fue determinar si existen motivos suficientes para abrir una indagación preliminar o dar inicio a un proceso de control fiscal posterior, conforme a lo reportado por la Contraloría de Bogotá.

Por su parte, la empresa Sencia, responsable del estadio, informó a los entes de control que las imágenes divulgadas sobre el mal estado del césped corresponden a los trabajos de recuperación planificados para ser entregados el sábado 10 de octubre, según la información entregada por Sencia y ratificada por la Contraloría. Sencia explicó que el concesionario que opera el estadio ya comenzó las labores de recuperación en una primera jornada, aprovechando una ventana sin lluvias para intervenir cerca del 20 % del campo, y que esperan completar el 100 % de los trabajos en tres días, dejando el estadio listo para los partidos programados.

El proceso de recuperación de la grama, detalló Sencia, se realiza por medio de un tratamiento agronómico integral que incluye tareas especializadas como descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo. Estos procedimientos buscan mejorar las condiciones del terreno, favorecer el desarrollo de las raíces y fortalecer la grama. Posteriormente, se efectúa la renovación y reposición del material vegetal en las zonas que, de acuerdo con criterios técnicos, requieren intervención. La Contraloría seguirá monitoreando el cumplimiento de estos compromisos.

En cuanto al futuro del escenario, el alcalde Galán anunció desde El Campín que el nuevo estadio de Bogotá, que aspira a ser de talla mundial, será entregado en diciembre de 2028, aplazando la inauguración que estaba prevista inicialmente para 2027. Según Galán, el nuevo estadio pasará de 46.000 a más de 60.000 espectadores y contará con un techo y gradería sur retráctil, permitiendo mayor versatilidad para eventos sin afectar el césped. No obstante, miembros del Concejo Distrital, como Juan David Quintero, han manifestado preocupaciones por la ausencia de cierre financiero y posibles irregularidades contractuales, lo que abre el debate sobre la conveniencia de que Sencia continúe a cargo del proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Contraloría de Bogotá inspeccionó el estadio El Campín tras los conciertos de BTS?

La Contraloría de Bogotá realizó una visita sorpresa al estadio El Campín para verificar directamente el estado del césped, revisar el cronograma de recuperación y asegurar que las obligaciones contractuales de mantenimiento se estén cumpliendo, luego de detectarse afectaciones tras los conciertos de BTS. El objetivo era determinar si había razones suficientes para iniciar indagaciones o controles fiscales.

¿Cuáles serán las características del nuevo estadio El Campín anunciado por el alcalde Galán?

De acuerdo con el alcalde Galán, el nuevo estadio El Campín contará con capacidad para más de 60.000 espectadores, techo retráctil que cubrirá totalmente la estructura cuando sea necesario y gradería sur retráctil. Estas innovaciones buscan que el estadio sea de talla mundial y único en Latinoamérica, permitiendo el desarrollo de eventos sin afectar el césped.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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