Por: Portal Bogotá

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El jueves 8 de octubre de 2026, la ciudad de Bogotá aplica nuevamente la medida de restricción de circulación, conocida como “pico y placa”, dirigida a vehículos particulares y taxis. Según lo establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), los vehículos particulares autorizados para movilizarse durante esta fecha serán aquellos cuyas placas finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. Respecto a los taxis, podrán circular los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, de acuerdo con lo publicado por la entidad.

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Los horarios para la aplicación de la medida se diferencian de acuerdo con el tipo de vehículo. Para los automóviles particulares, la restricción está vigente de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche. En cuanto a los taxis, la medida opera desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, tal como indica la Secretaría Distrital de Movilidad. Estas franjas horarias buscan organizar la circulación y mejorar la movilidad, siendo fundamental que los residentes de la ciudad consulten previamente el calendario diario y respeten los horarios, evitando así posibles sanciones.

Para quienes desean estar exentos de la restricción de “pico y placa”, la Secretaría Distrital de Movilidad ofrece la opción de inscribirse y participar en el “Pico y Placa Solidario”. Este es un esquema mediante el cual los propietarios de vehículos pueden pagar un monto para poder circular sin ninguna limitación durante la vigencia de la medida, siempre y cuando el trámite y el pago se realicen a través del canal oficial. La SDM enfatiza que el único sitio autorizado para llevar a cabo este proceso es la plataforma digital de la entidad, accesible únicamente desde su página www.movilidadbogota.gov.co, y que el pago debe hacerse únicamente por medio del botón PSE disponible en esa misma plataforma.

La Secretaría Distrital de Movilidad advierte a los ciudadanos sobre la existencia de sitios fraudulentos que podrían ofrecer el “Pico y Placa Solidario” usando canales no autorizados. Por esto, la entidad reitera que no cuenta con intermediarios ni tiene habilitadas otras páginas web, y recomienda consultar siempre la información directamente en los canales oficiales para evitar estafas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá para el 8 de octubre de 2026?

La medida de pico y placa para el jueves 8 de octubre de 2026 en Bogotá aplica de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para vehículos particulares, y de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. para taxis, según la información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. Es importante ajustarse a estos horarios para evitar sanciones.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y dónde se puede solicitar?

El Pico y Placa Solidario permite que propietarios de vehículos paguen por la posibilidad de circular sin restricciones impuestas por la medida de pico y placa. Para acceder a este beneficio, es necesario registrarse únicamente en la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y efectuar el pago a través del botón PSE en la página www.movilidadbogota.gov.co. La entidad recalca que no existen intermediarios permitidos ni otros portales habilitados para este trámite.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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