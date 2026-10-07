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El jueves 8 de octubre de 2026, la ciudad de Bogotá aplica nuevamente la medida de restricción de circulación, conocida como “pico y placa”, dirigida a vehículos particulares y taxis. Según lo establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), los vehículos particulares autorizados para movilizarse durante esta fecha serán aquellos cuyas placas finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. Respecto a los taxis, podrán circular los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, de acuerdo con lo publicado por la entidad.
Los horarios para la aplicación de la medida se diferencian de acuerdo con el tipo de vehículo. Para los automóviles particulares, la restricción está vigente de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche. En cuanto a los taxis, la medida opera desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, tal como indica la Secretaría Distrital de Movilidad. Estas franjas horarias buscan organizar la circulación y mejorar la movilidad, siendo fundamental que los residentes de la ciudad consulten previamente el calendario diario y respeten los horarios, evitando así posibles sanciones.
Para quienes desean estar exentos de la restricción de “pico y placa”, la Secretaría Distrital de Movilidad ofrece la opción de inscribirse y participar en el “Pico y Placa Solidario”. Este es un esquema mediante el cual los propietarios de vehículos pueden pagar un monto para poder circular sin ninguna limitación durante la vigencia de la medida, siempre y cuando el trámite y el pago se realicen a través del canal oficial. La SDM enfatiza que el único sitio autorizado para llevar a cabo este proceso es la plataforma digital de la entidad, accesible únicamente desde su página www.movilidadbogota.gov.co, y que el pago debe hacerse únicamente por medio del botón PSE disponible en esa misma plataforma.
La Secretaría Distrital de Movilidad advierte a los ciudadanos sobre la existencia de sitios fraudulentos que podrían ofrecer el “Pico y Placa Solidario” usando canales no autorizados. Por esto, la entidad reitera que no cuenta con intermediarios ni tiene habilitadas otras páginas web, y recomienda consultar siempre la información directamente en los canales oficiales para evitar estafas.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá para el 8 de octubre de 2026?
La medida de pico y placa para el jueves 8 de octubre de 2026 en Bogotá aplica de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para vehículos particulares, y de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. para taxis, según la información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. Es importante ajustarse a estos horarios para evitar sanciones.
¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y dónde se puede solicitar?
El Pico y Placa Solidario permite que propietarios de vehículos paguen por la posibilidad de circular sin restricciones impuestas por la medida de pico y placa. Para acceder a este beneficio, es necesario registrarse únicamente en la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y efectuar el pago a través del botón PSE en la página www.movilidadbogota.gov.co. La entidad recalca que no existen intermediarios permitidos ni otros portales habilitados para este trámite.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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