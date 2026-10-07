Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene su determinación frente a la criminalidad, como lo demuestran recientes procedimientos en los que la Policía de Bogotá capturó a dos hombres por hechos distintos ocurridos en las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Según informó la Policía de Bogotá, el primer caso tuvo lugar en el barrio San José, donde una patrulla de vigilancia adelantaba labores de control a vehículos de servicio público. Durante estos controles, los uniformados detectaron a un hombre en actitud sospechosa, que intentó escapar una vez requerido por las autoridades. La rápida reacción de la patrulla permitió interceptarlo y detenerlo. En el registro personal realizado durante la detención, los policías hallaron una pistola con munición y dos supresores de sonido, también conocidos como silenciadores, escondidos dentro de un canguro.

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El segundo procedimiento se dio en Ciudad Bolívar cuando uniformados acudieron ante un llamado que alertaba sobre dos personas manipulando un objeto inusual. Uno de los sospechosos, al notar la presencia policial, huyó hacia una zona boscosa. Según el reporte entregado por la Policía de Bogotá, algunos familiares del perseguido intentaron dificultar la acción de los policías usando un perro, lo que generó mayores complicaciones en la persecución. A pesar de los obstáculos, los agentes lograron localizar y capturar al hombre. Posteriormente, en la zona donde este individuo habría arrojado el objeto, fue encontrada una granada de fragmentación. Además, al revisar los antecedentes judiciales de este detenido, se estableció que era requerido por una orden judicial previa por el delito de porte ilegal de armas.

Ambos capturados y los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder por los hechos que se les señalan. Según reportes publicados por la Policía de Bogotá en su cuenta de X, estas detenciones son parte de los planes preventivos y operativos que han permitido la captura de 29.356 personas por diferentes delitos, así como la incautación de 1.181 armas de fuego en la ciudad. Además, las autoridades insisten en la importancia de la denuncia ciudadana a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta fundamental en la lucha por una ciudad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los delitos por los que capturaron a los hombres en San Cristóbal y Ciudad Bolívar?

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Bogotá, en San Cristóbal fue arrestado un hombre que portaba una pistola, munición y supresores de sonido. En Ciudad Bolívar, el capturado tenía una granada de fragmentación y era requerido por porte ilegal de armas. Todos los elementos incautados y los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente.

¿Cómo puede denunciar delitos en Bogotá y por qué es importante usar la Línea 123?

La Policía de Bogotá recuerda que cualquier hecho contrario a la convivencia o delito en la ciudad puede denunciarse a través de la Línea de Emergencias 123. Estas denuncias son claves para facilitar las investigaciones y las sanciones judiciales, colaborando así en la lucha contra el crimen para que Bogotá avance hacia un entorno más seguro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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