Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la capital colombiana prepara una variada agenda para el receso escolar de los niños y las niñas, que se llevará a cabo del 7 al 12 de octubre de 2026. De acuerdo con la información oficial del portal Bogotá.gov.co, el Planetario de Bogotá lidera la programación con actividades que fusionan música, historia, creatividad, ciencia y ecología, diseñadas para ofrecer alternativas de ocio educativo a las familias durante ese período.

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Entre las propuestas, destaca la obra "A la luna, a las dos y a las tres", presentada por la compañía Títeres Agarrapata. Se trata de un relato en el que la Luna, a través de un proceso de transformación personal, reivindica su valor y la importancia histórica de las mujeres en la astronomía mundial. Este espectáculo pensado para todo público busca inspirar y poner en el centro a figuras femeninas habitualmente invisibilizadas en el relato científico tradicional. La función está programada para el sábado 10 de octubre a las 3 p. m., con un costo de $30.000 más el servicio de boletería, según Bogotá.gov.co.

La agenda también incluye el taller "Principios de Cohetería", dirigido a personas de todas las edades interesadas en la ciencia y la tecnología. Este espacio permite explorar conceptos como empuje, aerodinámica y propulsión, a través de experimentos prácticos que desmitifican los retos de enviar cohetes al espacio. Las sesiones están previstas para el 10 de octubre a las 2 p. m. y a las 4 p. m., en la sala múltiple del Planetario, con un precio de $15.000 más el costo del servicio, según la misma fuente.

Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, el show "Nuestra Primera Órbita" conduce por la historia de la exploración espacial, desde el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957 hasta las misiones contemporáneas que exploran el sistema solar. En este evento, que se realizará el 7 de octubre a las 6 p. m. y está recomendado para mayores de 10 años, se aborda cómo la carrera espacial impulsó el avance científico y tecnológico, según lo explica Bogotá.gov.co. El valor de la entrada es de $36.000 más gastos de boletería.

Finalmente, el taller "Reloj de sol" propone construir este instrumento astronómico, acercando a los participantes a la comprensión del tiempo y el movimiento del Sol, antes de la invención de los relojes modernos. Se dictará los días 8 y 9 de octubre en distintas franjas horarias en el auditorio del Planetario, con un costo de $15.000 más el servicio de boletería.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales del receso escolar en el Planetario de Bogotá 2026?

Durante el receso escolar de octubre de 2026, el Planetario de Bogotá ofrece actividades como la obra de títeres "A la luna, a las dos y a las tres", los talleres interactivos "Principios de Cohetería" y "Reloj de sol", así como el show inmersivo "Nuestra Primera Órbita", dirigidos a públicos de diferentes edades y enfocados en astronomía, ciencia y creatividad.

¿Qué aprendizajes se pueden obtener en el taller de cohetería en el Planetario de Bogotá?

El taller "Principios de Cohetería" permite a los asistentes comprender los conceptos básicos de empuje, aerodinámica y propulsión mediante demostraciones prácticas, ofreciendo una introducción a los desafíos que implica lanzar cohetes y explorando el papel de la ciencia y la ingeniería en la exploración espacial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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