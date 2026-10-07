En las últimas horas, muchos cuestionamientos ha recibido el estadio Nemesio Camacho El Campín, puesto que después del concierto de BTS, que reunió a miles de personas el pasado fin de semana, la gramilla quedó muy afectada, debido justamente al peso del escenario, la cantidad de gente que había y mucho más.

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(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)

Es más, en las primeras fotografías después del concierto se pudo evidenciar que sí hubo una gran afectación, puesto que casi no quedó gramilla y los aficionados del fútbol estaban muy preocupados.

Sin embargo, debido a las críticas y cuestionamientos, Sencia subió un video y convocó a una charla en la que explicó cómo se trabajó la cancha para disminuir los daños, mostrando que antes del concierto podó toda la grama para poder luego reemplazarla. Así se podó la canchal días antes de montar el escenario:

Atentos, primicia. Así se está instalando la nueva grama del estadio El Campín de Bogotá.

Que hace varios años no se cambiaba y que les seguirá sirviendo, a muy bajo costo, a las empresas privadas Millonarios y SantaFe para su negocio. La antigua grama fue podada antes de los conciertos de BTS (por eso el escándalo de algunos despistados ayer de cómo se veía), que le dejaron a la ciudad más de 35 millones de dólares en solo dos días. Muchísimo más que cualquier partido de fútbol. — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) October 7, 2026

Y es que según explicó Sencia, en cinco escenarios diferentes de la ciudad se tenía un pasto bien cuidado, con la idea de que apenas terminara el concierto, se cogiera ese pasto y se pusiera nuevamente en el estadio, lo cual facilita un montón la reanudación del fútbol y que los daños no sean tan evidentes.

Es más, este miércoles comenzó la instalación de esa nueva gramilla, un proceso que tardará tres días, pero que permitirá que el fútbol vuelva en los próximos días.

Así avanzan los trabajos en el estadio El Campín. El campo va a estar listo para el partido Millonarios 🆚 Once Caldas el martes 13/10 según indican los encargados En 3 días se terminará de instalar la totalidad del cesped. Se vienen 3 partidos en 5 días en El Campín. https://t.co/O0NznJ835g — Alejandro Gamboa (@AlejoGamboaJ_) October 7, 2026

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

De esta manera, Sencia ya tenía un plan para evitar que la grama se afectara mucho más, pero queda pendiente si eso también se hará con los próximos conciertos, recordando que aún quedan varios por delante.

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