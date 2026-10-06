El pasado fin de semana, en el estadio El Campín de Bogotá se llevaron a cabo las dos fechas del concierto de BTS, uno de los eventos más importantes del año porque cada una reunió a más de 55.000 personas en el escenario deportivo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)

Y es que este fue un gran espectáculo porque tuvo una tarima 360 que iba rotando, pantallas gigantes, sonido de la más alta calidad, fuegos pirotécnicos y mucho más, por lo que todo el mundo se fue contento.

Sin embargo, el problema viene en los días después, pues teniendo en cuenta que este al final es un escenario de fútbol, hay gran preocupación por cómo quedó la cancha, ya que nuevamente está muy afectada y seguramente pasarán varias semanas hasta que alcance nuevamente un nivel aceptable.

Lee También

Fotos de la gramilla del Campín

Tal como compartió el concejal Juan David Quintero, así quedó la cancha del estadio, con poco pasto, mucha tierra y en pocas condiciones de disputar un partido de fútbol pronto.

Así quedó la cancha de El Campín tras el concierto de BTS…🚨 Disfrutamos que una banda tan grande llegue a la ciudad PERO no puede ser que la cancha quede así y peor que SENCIA se lave las manos quitándole el futbol a los bogotanos. El Campín es un estadio de FUTBOL y si hay un evento no se puede parar el deporte. Aquí toda la explicación de cómo sencia está haciendo el negocio especulativo con el Campín 👇🏼 https://t.co/t6AqzbKktP — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 6, 2026

#Bogotá | Ante las denuncias del mal estado de la grama del estadio El Campín, tras los conciertos de BTS el fin de semana, @SenciaBogota recordó que el mantenimiento de la grama se podría alargar hasta el 16 de octubre y se trataría de “labores de recuperación y mantenimiento profundo, previstas después de una temporada de alta intensidad”. Por esta razón @SantaFe jugará el partido de octavos de final de la Copa contra Fortaleza en el estadio de Mosquera. Vía: @Nia_Maldonadoo https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 5, 2026

Ante esto, Sencia sacó un comunicado explicando que ahora comenzará una etapa de mantenimiento en la cancha, con la idea de recuperar la gramilla en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible.

“Una vez finalizados los conciertos realizados en el Estadio Nemesio Camacho se dio inicio al proceso integral de tratamiento de la grama y del terreno de juego, previsto dentro de la planeación técnica para el mantenimiento del escenario”, dijo Sencia.

Y agregó: “La intervención permite aprovechar esta ventana de mantenimiento para realizar un tratamiento agronómico integral del terreno, que contempla labores especializadas de descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo, con el objetivo de mejorar sus condiciones, favorecer el desarrollo de las raíces y fortalecer la grama”.

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

Además, aseguró que ya hay una reserva de pasto en varios puntos de la ciudad, por lo que el proceso debería culminar pronto, mientras que el cronograma de conciertos, partidos y más se sigue desarrollando sin inconvenientes tal como ya estaban enteradas todas las partes.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.